Χανιά

Χανιά: εκκένωση κατάληψης μετά απο 12 μήνες (εικόνες)

Κτήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης, που τελούσε υπό κατάληψη εκκενώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Κτήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο τελούσε υπό κατάληψη από το Δεκέμβριο του 2021 εκκενώθηκε μετά από εισαγγελική παραγγελία.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε λίγες ώρες αργότερα, στο κτήριο της οδού Μελιδονίου 31.

Τρεις Έλληνες προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Χανίων κατά την επιχείρηση.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ολοκληρώθηκε αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης υπό κατάληψη κτιρίου στα Χανιά

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, μετά από σχετική Εισαγγελική παραγγελία, αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε νωρίς σήμερα (08-12-2022) το πρωί, για την εκκένωση κτιρίου ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μελιδονίου αρ. 31 στα Χανιά και τελούσε υπό κατάληψη από 24-12-2021.

Από το κτίριο προσήχθησαν -3- ημεδαποί, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση.

Πηγή: flashnews.gr

