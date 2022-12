Μαγνησία

Βόλος: Ανήλικα αδέλφια ζούσαν σε σπίτι – “σκουπιδότοπο”

Απίστευτες εικόνες και συνθήκες για τη διαβίωση των παιδιών εντόπισαν οι κοινωνικές υπηρεσίες, μετά τον επιτόπιο έλεγχο.

Φρίκη προκαλούν οι συνθήκες διαβίωσης 13χρονης και του 15χρονου αδελφού της, στο Βόλο, που αποκαλύφθηκαν όταν το κορίτσι κατήγγειλε τον πατέρα της για ξυλοδαρμό.

Το παιδί έκανε την καταγγελία κατά του πατέρα της, ο οποίος έχει την επιμέλεια των δύο παιδιών τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ η μητέρα τους που κατηγορείται για συνεργεία με τον σύντροφό της για ασέλγεια στο κορίτσι, στα 7 του χρόνια, διεκδικεί την επιμέλειά τους.

Κοινωνικές υπηρεσίες μετέβησαν στο σπίτι όπου ζούσαν τα παιδιά και διαπίστωσαν τις εντελώς ακατάλληλες συνθήκες, με σκουπίδια να κατακλύζουν το χώρο, περιττώματα από γάτες και μούχλα παντού.

Η 13χρονη εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ο ξυλοδαρμός της, σε χρόνο πρότερο της καταγγελίας. Όταν ωστόσο πήγε στην Παιδιατρική να εξεταστεί, η δικηγόρος της μητέρας της έκανε επεισόδιο για να πάρει το παιδί, κάτι που δεν συνέβη.

Ο 40χρονος ελαιοχρωματιστής πατέρας, μεγαλώνει μόνος του τα παιδιά. Ο 15χρονος γιος του δεν πηγαίνει στο σχολείο, αλλά στη δουλειά μαζί του και η 13χρονη καταγράφει πολλές απουσίες στο σχολείο της, την εξέλιξη του οποίου δεν παρακολουθεί κανένας.

Η μητέρα τα τελευταία έξι χρόνια δεν είχε καμία επικοινωνία με τα παιδιά και εμφανίστηκε στην κόρη της μέσω instagram. Από την μητέρα αφενός έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια , αφετέρου θα δοθεί εντολή να διερευνηθεί και το δικό της κοινωνικό περιβάλλον στην Αθήνα όπου ζει, μετά τις επαφές που ανέπτυξε τις τελευταίες δύο εβδομάδες με το παιδί.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή το παιδί μπορεί να παραμείνει στο Ορφανοτροφείο για 90 ημέρες, χωρίς κανείς να αποκλείει πως θα μεταφερθεί για ένα διάστημα στο ίδρυμα και ο αδελφός της εάν προκύψουν στοιχεία.

