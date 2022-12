Σέρρες

Σέρρες - Θάνατος 11χρονου: ΕΔΕ από τον δήμαρχο για τη φονική έκρηξη

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Σερρών για τη φονική έκρηξη στο σχολείο με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μαθητή.

Επαναλειτούργησε, σήμερα το πρωί, το 9ο δημοτικό σχολείο Σερρών, στην αυλή του οποίου, στις 5 Δεκεμβρίου, είχε βρει τραγικό θάνατο ένας 11χρονος μαθητής, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο λεβητοστάσιο, με αποτέλεσμα η πόρτα που εκτινάχθηκε να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο χώρος της πίσω αυλής, όπου βρισκόταν το λεβητοστάσιο, παραμένει αποκλεισμένος, οπότε οι μαθητές θα κάνουν χρήση μόνο της μπροστινής αυλής. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης της σχολικής μονάδας, έχει τοποθετηθεί προσωρινό αυτόνομο σύστημα θέρμανσης - κλιματισμού σε κάθε αίθουσα.

Η σημερινή, πρώτη μέρα επαναλειτουργίας του σχολείου ξεκίνησε με την παρουσία ψυχολόγου μέσα στην τάξη, ο οποίος μαζί με τον δάσκαλο μίλησε στα παιδιά για την απώλεια και το σοκ του θανάτου.

ΕΔΕ και διερεύνηση της υπόθεσης από τον δήμο Σερρών

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης διάταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη διαπίστωση τέλεσης ή μη πειθαρχικών παραπτωμάτων από προσωπικό που υπηρετεί στον δήμο Σερρών, ενώ ζήτησε και την κατεπείγουσα διερεύνηση της υπόθεσης του τραγικού θανάτου του 11χρονου μαθητή.

Σε μια μακροσκελή ανακοίνωση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, ο δήμαρχος αναφέρει ακόμα ότι κάλεσε σε συνεργασία και άμεσες συναντήσεις τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, όπως επίσης και τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Σερρών.

Σκοπός της συνάντησης, όπως τονίζεται, είναι να υπάρχει συνεχής και καλή συνεργασία με όλους τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Με αφορμή τις πρώτες δηλώσεις του μετά το συμβάν, ο δήμαρχος Σερρών αναφέρει χαρακτηριστικά πως «μέσα σε μία τέτοια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη κατάσταση, είναι αλήθεια ότι δεν έπρεπε να θέσω, στις δημόσιες τοποθετήσεις μου, ερωτήματα για τα "πώς" και τα "γιατί" της υπόθεσης από τη στιγμή που η έρευνα των αρχών βρισκόταν και βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Ως πατέρας, ως άνθρωπος προερχόμενος από οικογένεια εκπαιδευτικών αλλά και ως εκπαιδευτικός ο ίδιος», συνεχίζει, «κατανοώ την αγωνία και τη ψυχική κατάσταση του Διευθυντή, των δασκάλων και των γονέων του 9ου Δημοτικού Σχολείου αλλά και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας».

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Χρυσάφης αναφέρει επίσης ότι με κατεπείγουσα απόφασή του, δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για τη σύσταση ομάδας έργου για περαιτέρω έλεγχο ασφάλειας λειτουργίας των σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου. Επίσης, υπέβαλε αίτημα για ορισμό κατεπείγουσας συζήτησης στο δ.σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για τις υποδομές και τον έλεγχο ασφαλείας όλων των σχολικών και αθλητικών μονάδων που διαχειρίζονται οι δήμοι.

