Σέρρες

Σέρρες – Γονείς 11χρονου: Η παροιμιώδης ανευθυνότητα οδήγησε στο χαμό του παιδιού μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την παραδειγματική και άμεση τιμωρία των υπευθύνων ζητούν οι γονείς του Βασίλη που έχασε τη ζωή του στην αυλή του σχολείου του.

Την άμεση και παραδειγματική τιμωρία όλων ανεξαιρέτως των υπευθύνων ζητούν, με ανακοίνωσή που εξέδωσαν, οι γονείς του 11χρονου μαθητή του 9ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών, ο οποίος έχασε την ζωή του στην αυλή του σχολείου, ύστερα από την έκρηξη του λέβητα, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (5 Δεκεμβρίου).

Οι γονείς, με γραπτή ανακοίνωσή τους, μέσω των δικηγόρων τους κάνουν λόγο για εγκληματική αμέλεια εξαιτίας της οποίας έφυγε από τη ζωή το παιδί τους. «Η παροιμιώδης ανευθυνότητα των υπευθύνων του σχολείου», αναφέρει η επιστολή, «όλων των εμπλεκομένων παραγόντων του Δήμου Σερρών, αλλά και όσων με εγκληματική αμέλεια εκτελούσαν εργασίες σε ώρα λειτουργίας του σχολείου για ένα προβληματικό δημόσιο έργο, είχε σαν αποτέλεσμα το τραγικό συμβάν της απώλειας της ζωής του παιδιού μας, Βασίλειου - Μάξιμου. Η οικογένειά του με βαθιά οδύνη ζητάμε την πλήρη δικαίωση της μνήμης του και την άμεση παραδειγματική τιμωρία όλων ανεξαιρέτως των υπευθύνων.

Επαναλειτουργεί τη Δευτέρα το 9ο δημοτικό σχολείο

Εν τω μεταξύ, αποφασίστηκε την ερχόμενη Δευτέρα να επαναλειτουργήσει εκ νέου το 9ο δημοτικό σχολείο. Μετά την έρευνα από τον πραγματογνώμονα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αφού εκτελέστηκαν εργασίες καθαριότητας, το σχολείο είναι έτοιμο να δεχθεί και πάλι τους μαθητές το πρωί της Δευτέρας.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Σερρών αναφέρει -μεταξύ άλλων- ότι το σχολείο θα λειτουργήσει με προσωρινό σύστημα θέρμανσης-κλιματισμού σε κάθε αίθουσα και ότι «δρομολογήθηκαν, ήδη, όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας».

Ειδήσεις σήμερα:

Στα γαλανόλευκα το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (εικόνες)

Ασέλγεια: Γονείς μήνυσαν τον σύντροφο της ανήλικης κόρης τους

Λάρισα: Μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (εικόνες)