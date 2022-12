Ροδόπη

Κομοτηνή: βρέθηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της (βίντεο)

Η άτυχη γυναίκα φαίνεται να έχασε τη ζωή της, μετά από φωτιά που ξέσπασε από σόμπα που είχε για να ζεσταθεί.

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στην Κομοτηνή το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, μια 92χρονη, βρήκε μοιραίο θάνατο, πολύ πιθανόν από σόμπα που χρησιμοποιούσε για να ζεσταθεί, ενώ το σπίτι της καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, επί της οδού Φιλιππουπόλεως, κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, ωστόσο εντόπισαν νεκρή την ηλικιωμένη γυναίκα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα.

Η σορός της ηλικιωμένης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής ενώ έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς θα διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πηγή: thrakionline.gr

