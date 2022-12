Ηράκλειο

ΕΛΑΣ: Έφοδος σε καφενείο... μπαρμπουτιέρα

Έντεκα συλλήψεις σε καφενείο που έπαιζαν ζάρια. Ο τσιλιαδόρος, τα λεφτά και το παιχνίδι 4 ζεύγη «κύβοι ζάρια».

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, έντεκα άτομα - εννέα ημεδαποί και δύο αλλοδαποί - για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια.

Η σύλληψή τους έγινε στη διάρκεια ελέγχου σε καφενείο στο Ηράκλειο, όπου διαπιστώθηκε ότι ένας ημεδαπός ως ιδιοκτήτης της επιχείρησης, είχε επιτρέψει σε εννέα άτομα την συμμετοχή σε παιχνίδι με ζάρια, στο οποίο συμμετείχε και ο ίδιος.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, το χρηματικό ποσό των 8.815 ευρώ ως προερχόμενο από τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου και 4 ζεύγη 'κύβοι-ζάρια'.

Επιπλέον, συνελήφθη ημεδαπός ο οποίος εντοπίστηκε και είχε ως ρόλο να ενημερώσει τους παίκτες για επικείμενο αστυνομικό έλεγχο (τσιλιαδόρος).

Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

