Ηράκλειο: Συλλήψεις για ζάρια

Χειροπέδες σε 11 άτομα που έπαιζαν ζάρια. Κατασχέθηκαν 12.600 ευρώ και ένα μαχαίρι.

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου έντεκα ημεδαποί, κατηγορούμενοι για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια.

Η σύλληψή τους έγινε στη διάρκεια επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί από το Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς και Ηρακλείου, καθώς και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διαπιστώθηκε ότι ημεδαπή, ως προσωρινά υπεύθυνη της επιχείρησης, είχε επιτρέψει σε δέκα άτομα και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, την συμμετοχή τους στη διενέργεια του απαγορευμένου τυχερού παιγνίου «ΚΥΒΟΙ-ΖΑΡΙΑ» τα οποία και συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 12.600 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου και τρία ζεύγη ζάρια.

Επίσης σε έρευνα στο όχημα ημεδαπού βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Ακόμα, βεβαιώθηκαν παραβάσεις για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη και μετάδοση ασθενειών και του αντικαπνιστικού νόμου.

Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιόκτητη.

Το χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

