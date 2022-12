Αχαΐα

Αχαΐα: Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο 59χρονο

Ο αγνοούμενος και πατέρας 3 παιδιών έφυγε το Σάββατο από το σπίτι του για να μαζέψει μανιτάρια και από τότε έχουν χαθεί τα ίχνη του.

Με το πρώτο φως της ημέρας τα συνεργεία διάσωσης ξεκίνησαν και πάλι σήμερα, για τρίτη ημέρα, την αναζήτηση του 59χρονου, πατέρα τριών παιδιών, που έχουν χαθεί τα ίχνη του από το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έφυγε από το σπίτι, από το χωριό Βελιτσές Αχαΐας, για να μαζέψει μανιτάρια και δεν επέστρεψε.

Για τον εντοπισμό του επιχειρούν τουλάχιστον 16 πυροσβέστες με δυνάμεις από ΒΙΠΕ Πάτρας, Λεχαινά, 6η ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο και πεζοπόρα τμήματα, ενώ και αστυνομικοί αναζητούν τον άνδρα.

Αργά χθες το μεσημέρι βρέθηκαν το μπουφάν και το κινητό του τηλέφωνο.

