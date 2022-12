Δωδεκανήσα

Ρόδος: καταγγελία για ασέλγεια σε ανήλικα αγόρια από 62χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περίοικοι φαίνεται ότι ειδοποίησαν τις αρχές, όταν παρατήρησαν ότι ανήλικα αγόρια μπαινοβγαίνουν συνεχώς στο σπίτι του 62χρονου.

Μια εξαιρετικά περίεργη υπόθεση με καταγγελλόμενο για σεξουαλικά αδικήματα με ανήλικα αγόρια έναν 62χρονο ημεδαπό, απασχολεί την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος ενός 62χρονου ημεδαπού για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκων από ενήλικο, έναντι αμοιβής, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Της αστυνομικής έρευνας προηγήθηκαν τρεις Εισαγγελικές Παραγγελίες τον Νοέμβριο του 2022 για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου και γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής τετελεσμένη και σε απόπειρα, πράξεις που έλαβαν χώρα από τον Μάιο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2022 εις βάρος δύο ανήλικων αγοριών ημεδαπών, ηλικίας 17 και 15 ετών και δύο ανήλικων αλλοδαπών αγοριών ηλικίας 14 ετών.

Ο 62χρονος καταγγέλθηκε ότι προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος των ανηλίκων εντός της οικίας του στην Μεσαιωνική Πόλη προσφέροντας τους χρήματα ή διάφορα υλικά ανταλλάγματα.

Κατόπιν έγγραφων ανώνυμων καταγγελιών στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, πιθανότατα από περιοίκους, για τακτικές επισκέψεις ανηλίκων στην οικία του, διενεργήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας εξακριβώθηκε η επίσκεψη των ανηλίκων στην οικία του.

Τα ανήλικα παιδιά σύμφωνα με τις πληροφορίες αρνήθηκαν την τέλεση σεξουαλικών πράξεων με τον ενήλικο και ισχυρίστηκαν ότι μετέβησαν στην οικία του και συνομίλησαν, και ότι πήραν καφέ μαζί του.



Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ για S-300 στην Κρήτη: Η Ελλάδα θα αποφασίσει αν θα τους στείλει στην Ουκρανία

“Market Pass” και στις λαϊκές αγορές θέλουν οι παραγωγοί

“Qatar Gate” - Καϊλή: παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει χρήματα, λέει η Le Soir