Νεκρό βρέφος εντοπίστηκε στην Λέσβο

Βρέφος σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Ερμογένη. Η ανακοίνωση του Λιμενικού.

Ένα βρέφος σε προχωρημένη σήψη ανασύρθηκε σήμερα Τετάρτη από την περιοχή του Αγίου Ερμογένη στην Λέσβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες εικάζεται ότι προέρχεται από ναυάγιο βάρκας με πρόσφυγες και μετανάστες, στην περιοχή Τσίλια κοντά στην είσοδο του κόλπου της Γέρας το οποίο και δεν είχε γνωστοποιηθεί. Τότε σύμφωνα με πληροφορίες γυναίκα Αφρικανικής καταγωγής που επέβαινε στη βάρκα είχε δηλώσει ότι είχε χάσει το βρέφος παιδί της.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Ενημερώθηκε, πρωινές ώρες σήμερα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης για την ύπαρξη σορού βρέφους στη θαλάσσια περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ” ν. Λέσβου.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν επί της ακτής σορό βρέφους, σε προχωρημένη σήψη. Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” προς διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Β. Αιγαίου.

Γνωρίζεται ότι την 9/12/2022 αποβιβάστηκαν στη θαλάσσια περιοχή “ΤΣΙΛΙΑ” ν. Λέσβου 45 αλλοδαποί, το σύνολο των οποίων εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ορεινή περιοχή από στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου.

Μετά τον εντοπισμό τους, 24χρονη αλλοδαπή εξ αυτών, δήλωσε πτώση του βρέφους της εντός θαλασσίου ύδατος πριν την αποβίβαση των αλλοδαπών στην ακτή, περιστατικό για το οποίο διεξήχθησαν έρευνες από περιπολικά σκάφη και περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με αρνητικά αποτελέσματα. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

