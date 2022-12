Χίος

Ψαρά: Κρατούμενος έπεσε στην θάλασσα

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον κρατούμενο, ο οποίος έπεσε στην θάλασσα, από πλοίο της γραμμής.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς έπεσε στη θάλασσα ένας άνδρας που βρίσκονταν πάνω στο πλοίο «Nisos Samos» με προορισμό Ψαρά-Χίος-Μυτιλήνη.

Το πλοίο βρίσκεται ανοιχτά των Ψαρών και έχει ακινητοποιηθεί.

Στην έρευνα συμμετέχουν δύο σκάφη του λιμενικού, δύο παραπλέοντα πλοία, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπήρχε από την νύχτα, στις έρευνες θα πάρει μέρος και ελικόπτερο Super Puma.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ήταν κρατούμενος και συνοδεία αστυνομικών, μεταφερόταν στην Χίο.

