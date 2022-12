Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης είχε στήσει στο σπίτι του (εικόνες)

Χειροπέδες σε έναν 33χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στο σπίτι του.



Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη ατόμου το οποίο δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης.

Πρόκειται για 33χρονο Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης της Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πρώτες πρωινές ώρες χθες (25-12-2022) στην οικία του στην περιοχή του Κορδελιού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 2 ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης:

87 δενδρύλλια κάνναβης τα οποία εκριζώθηκαν,

Μικρόδεμα ακατέργαστης κάνναβης βάρους (5,7) γραμμαρίων,

Μικροδέμα κατεργασμένης κάνναβης βάρους (6) γραμμαρίων,

Κινητό τηλέφωνο με το οποίο ο 33χρονος πραγματοποιούσε τις παράνομες συναλλαγές του,

13 μετασχηματιστές,

13 μεταλλικά σκιάδια με λαμπτήρες,

6 δοχεία υγρού λιπάσματος

Σπιράλ εξαερισμού κ.α.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

