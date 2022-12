Τρίκαλα

Φαρκαδόνα: Φωτιά κατέστρεψε σπίτι τρίτεκνης οικογένειας (εικόνες)

Παρανάλωμα του πυρός έγινε σπίτι τρίτεκνης οικογένειας. Μικρό παιδί αντιλήφθηκε τη φωτιά.

Μεγάλες ζημιές προκάλεσε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι τρίτεκνης οικογένειας στη Φαρκαδόνα.

Ένα από τα παιδιά αντιλήφθηκε τη φωτιά, που ξέσπασε ανήμερα των Χριστουγέννων και ειδοποίησε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, που εκκένωσαν εγκαίρως το σπίτι.

Στο σημείο έσπευσε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Οιχαλίας, όπου πυροσβέστες προσπάθησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Δυστυχώς όμως, η φωτιά είχε ήδη προκαλέσει μεγάλες ζημιές στο μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού, αφήνοντας χριστουγεννιάτικα την τρίτεκνη οικογένεια χωρίς στέγη.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς καλείται πλέον να διερευνήσει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

