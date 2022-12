Εύβοια

Ιστιαία: άνδρας σε “αμόκ” βγήκε στο δρόμο με μαχαίρι

Έντρομοι οι περαστικοί είδοποίησαν τις Αρχές. Επεισοδιακή σύλληψη του άνδρα.

Πανικός και τρόμος, προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ιστιαία, στην Εύβοια.

Έντρομοι περαστικοί, είδαν έναν άνδρα να βγαίνει στον δρόμο κρατώντας μαχαίρι και να απειλεί τον κόσμο κα ειδοποίησαν τις Αρχές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Ιστιαίας, οι οποίοι τον συνέλαβαν μετά από αρκετή ώρα καθώς εκείνος έφερε σθεναρή αντίσταση όταν σε ένα ιδιαιτέρως τρομακτικό κι απειλητικό παραλήρημα.

Οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, στο πλαίσια του αυτοφώρου, με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της αντίστασης κατά των αρχών.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο δράστης είναι 40 ετών και μετά από τσακωμό με συντοπίτη του έβγαλε μαχαίρι και τον απείλησε.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: evima.gr