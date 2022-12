Τοπικά Νέα

Εύβοια: Αγριογούρουνο τραυμάτισε κυνηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος για τον νεαρό κυνηγό και την παρέα του όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα κοπάδι αγριογούρουνα.



Ανεξέλεγκτη είναι πλέον η κατάσταση στη Νότια Εύβοια με την επέλαση των αγριογούρουνων. Πριν από λίγες ημέρες ένας νεαρός κυνηγός κινδύνευσε όταν συνάντησε ένα κοπάδι με αγριογούρουνα.

Συγκεκριμένα, μία παρέα νεαρών το απόγευμα της Πέμπτης είχαν πάει για κυνήγι στα βουνά της Καρύστου, όταν είδαν από μακριά ένα κοπάδι αγριογούρουνα.

Χωρίς να αντιδράσουν, ένα από αυτά επιτέθηκε σε έναν 28χρονο τον οποίο και τραυμάτισε στο αριστερό πόδι. Ο νεαρός αιμορραγούσε και έτσι χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν δύο ράμματα στο πόδι, καθώς ο τραυματισμός ήταν πιο σοβαρός από ό,τι έδειχνε.

Οι κάτοικοι της νότιας Εύβοιας βρίσκονται πλέον σε απόγνωση, καθώς τα ατυχήματα με αγριογούρουνα έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο και παρόλες τις εκκλήσεις για μέριμνα από την Πολιτεία δεν έχουν εισακουστεί.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρουμανία - Λεωφορείο: Η αλλαγή λωρίδας και τα αναπάντητα ερωτήματα (βίντεο)

Είχε πεθάνει από μέρες - Την βρήκαν σε σήψη την παραμονή των Χριστουγέννων

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες προβλήματα (εικόνες)