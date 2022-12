Λάρισα

Λάρισα: απειλούσε να αυτοπυρποληθεί για να δει το παιδί του (εικόνες)

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο που είχαν συγκεντρωθεί πανικόβλητοι πολίτες για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Μάρτυρες ενός αύλληπτου περιστατικού έγιναν οι περαστικοί στην κεντρική πλατεία της Λάρισας το απόγευμα της Πέμπτης.

Πιο συγκεκριμένα, γύρω στις 6 το απόγευμα, ένας άντρας ηλικίας περίπου 40 με 50 ετών, ανέβηκε στο μεγάλο βάθρο της πλατείας, λίγο πριν την έναρξη του Santa Run έχοντας μαζί του ένα μπιτόνι με ποσότητα βενζίνης και απειλώντας να αυτοπυρποληθεί.

Όπως ο ίδιος εξηγούσε, αυτό είναι η μόνη λύση στα οικογενειακά προβλήματα που αντιμετωπίζει για πολλά χρόνια, αφού δεν μπορεί να δει το παιδί του.

Άμεσα στο σημείο προσέγγισαν αστυνομικοί που μετά από αρκετά λεπτά διαλόγου κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και τον οδήγησαν στο περιπολικό, προφανώς για να του παρασχεθεί η δέουσα βοήθεια. Στο σημείο συγκεντρώθηκε πλήθος πολιτών.

