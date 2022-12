Δωδεκανήσα

Ρόδος: Έπεσε θύμα απάτης μέσω... email

Πώς εξαπάτησαν το θύμα τους οι επιτήδειοι. Το παραπλανητικό email και ο κωδικός της τράπεζας.



Αντικείμενο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου αποτελεί μια νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με θύμα έναν 30χρονο Ροδίτη.



Ο 30χρονος κατήγγειλε την 28η Δεκεμβρίου 2022 ότι την 22α Δεκεμβρίου 2022 και περί ώραν 22:33 δέχτηκε ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία από ένα διαδικτυακό περιβάλλον παρόμοιο με αυτό των ΕΛ.TA., το οποίο ανέφερε ότι θα του παραδοθεί ένα πακέτο που περίμενε αρκεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του σε έναν υπερσύνδεσμο που εμπεριείχε το μήνυμα.



Πραγματοποίησε σύνδεση από τον συνημμένο υπερσύνδεσμο, σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με της Εθνικής Τράπεζας και εισήγαγε το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας ηλεκτρονικής τραπεζικής του.



Λίγη ώρα αργότερα από την ηλεκτρονική τραπεζική της Εθνικής Τράπεζας διαπίστωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί 16 αγορές ύψους 500 ευρώ περίπου στην εταιρεία «Revolut» την 23η Δεκεμβρίου 2022.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του προληπτικού – κοινωνικού της ρόλου, με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, συνιστά:

Να είστε επιφυλακτικοί όταν άγνωστα άτομα επιχειρούν να σας πείσουν να καταβάλετε χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με οποιοδήποτε πρόσχημα και να καταγράφετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους σας καλούν.

Να επιβεβαιώνετε με δική σας πρωτοβουλία τα στοιχεία των ατόμων που προβαίνουν σε τηλεφωνικές παραγγελίες – συναλλαγές και να επαληθεύετε τις κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς σας πριν την οποιαδήποτε συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν χρήματα, χωρίς προηγούμενη διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων.

Να αποφεύγετε τη γνωστοποίηση προσωπικών οικονομικών δεδομένων (αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, προσωπικούς κωδικούς (ΡΙΝ Numbers), αριθμούς πιστωτικών καρτών, πληροφορίες καρτών ΑΤΜ, κωδικούς επαλήθευσης πιστωτικών καρτών κτλ).

Να μη συμπληρώνετε στοιχεία πρόσβασης τραπεζικών λογαριασμών σε φόρμες που αποστέλλονται από ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή μηνύματα.

Σε περίπτωση ύποπτης διαδικασίας να γίνεται επαλήθευση μέσω τραπέζης.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.