Λέσβος

Σεισμός στη Λέσβο: Ο απολογισμός για τις ζημιές στα κτήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έλεγχο στα κτήρια της περιοχής του Μολύβου διενέργησαν τα αρμόδια κλιμάκια.

Εννέα σπίτια στην περιοχή του Μολύβου, στη Λέσβο σε σύνολο 46 που εμφάνισαν προβλήματα από τον σεισμό της 7ης Ιανουαρίου, χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» δηλαδή τέτοια που χρειάζονται επισκευή, την πρώτη ημέρα των αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκια μηχανικών της ΚΤΥΠ και της ΔΑΕΦΚ.

Οι αυτοψίες των κλιμακίων της ΚΤΥΠ και της ΔΑΕΦΚ που βρίσκονται στη Λέσβο από τη Δευτέρα, θα συνεχιστούν σήμερα, σε κτίσματα στα χωριά Λεπέτυμνος, 'Αργενος και Πελόπη, ενώ παράλληλα δύο συνεργεία των μηχανικών του Δήμου Δυτικής Λέσβου, συνεχίζουν τις δικές τους αυτοψίες σε κτίσματα και σε σχολικά και άλλα δημόσια κτήρια σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Υγεία: 10 συνήθειες που κάνουν καλό

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν προσφέρει απόλυτη στήριξη στον Λούλα

ΗΠΑ: Μαθητής πυροβόλησε δασκάλα και εκείνη έσωσε τους μαθητές (εικόνες)