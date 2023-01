Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 27χρονος ασέλγησε σε ανήλικο σε δομή μεταναστών

Οι πράξεις διερευνήθηκαν από την αστυνομία μετά από καταγγελίες αυτόπτων μαρτύρων στο καμπ

Σε κάθειρξη 6 ετών καταδικάστηκε 27χρονος αλλοδαπός που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 8χρονου αγοριού, σε καμπ προσφύγων και μεταναστών στη Βόρεια Ελλάδα, όπου φιλοξενούνταν και οι δύο.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, για αποπλάνηση ανηλίκων κατ' εξακολούθηση, ενώ τον αθώωσε για την πράξη της απόπειρας βιασμού. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 9ετή κάθειρξη. Μετά την καταδίκη του, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, επέστρεψε στις φυλακές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις τελέστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020 και διερευνήθηκαν από την αστυνομία ύστερα από καταγγελίες φιλοξενούμενων στο καμπ, που κατέθεσαν ως αυτόπτες μάρτυρες. Το ανήλικο προσφυγόπουλο εκμυστηρεύτηκε στον πατέρα του όσα είχαν προηγηθεί, ενώ εξετάστηκε, παρουσία παιδοψυχολόγου, από αστυνομικούς, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες. Δύο μήνες αργότερα ακολούθησαν η σύλληψη και προφυλάκισή του 27χρονου.

Στην απολογία του, ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ έκανε λόγο για εις βάρος του σκευωρία. «Ο μόνος λόγος που με κατήγγειλαν ήταν για να επισπευσθεί η διαδικασία χορήγησης της άδειας παραμονής στην χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας δόλο στους καταγγέλλοντες.

