Ηράκλειο

Κρήτη - απάτη: την έπεισαν να επενδύσει σε ταινία με τον Κιάνου Ριβς και της “έφαγαν” 150000 ευρώ

Πώς οι επιτήδιοι έπεισαν τη γυναίκα να "επενδύσει" δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την παραγωγή ταινίας.

Απάτη πολλών χιλιάδων ευρώ, εξιχνίασαν οι Αρχές στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, επιτήδιοι απέσπασαν περίπου 150 χιλιάδες ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό γυναίκας, λέγοντάς της ότι θα επενδύσει σε ταινία με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς.

Μέσω instagram εμφανίστηκε ένα άτομο που της είπε ότι είναι ο γνωστός ηθοποιός που θα γυρίσει ταινία και θέλει να κάνει επένδυση εκατομμυρίων. Ότι η ταινία είναι στα σκαριά, αλλά πρέπει φορολογικά να δώσει κάποια χρήματα ο υποτιθέμενος ηθοποιός.

Η 55χρονη γυναίκα από το Ηράκλειο πείστηκε για τη μεγάλη επένδυση και αφού της δόθηκαν τραπεζικοί λογαριασμο άρχισε να βάζει χρήματα σε ξένες τράπεζες.

Αρχικά έβαλε 50 χιλιάδες ευρώ, ακολούθησαν κι άλλες καταθέσεις αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Το συνολικό ποσό που έβαλε ήταν 150 χιλιάδες ευρώ!

Αανλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Εξιχνιάστηκε χθες (13.01.2023) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, υπόθεση απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων (5 αλλοδαπών και ημεδαπής) κατηγορούμενοι για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, την 21.01.2022 άγνωστος δράστης παρουσιαζόμενος σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης του κινηματογράφου έπεισε ημεδαπή να τον συνδράμει οικονομικά στην αποπληρωμή των φόρων του, αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη από κέρδη κινηματογραφικής παραγωγής στην οποία συμμετείχε. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να την πείσει να προβεί σε τραπεζικές καταθέσεις σε διάφορους λογαριασμούς που της υποδείκνυε αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και ύστερα από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι από τον Ιούνιο του 2021 έως και τον Νοέμβριο του 2021 οι δράστες απέσπασαν τμηματικά χρηματικά ποσά από την ημεδαπή, προβαίνοντας στη συνέχεια στη διάσπαση των ποσών σε επιμέρους μικρότερα και την εκ νέου μεταφορά των χρημάτων σε λογαριασμούς που ανήκαν στους παραπάνω δράστες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου."

