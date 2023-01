Χανιά

Χανιά: μπήκε στο σπίτι ηλικιωμένης και την χτύπησε με ξύλο στο κεφάλι

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια ηλικιωμένη στην Κρήτη, όταν άγνωστος εισέβαλλε στο σπίτι της...

Στιγμές τρόμου έζησε μία ηλικιωμένη γυναίκα στη Χαλέπα Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος άνδρας εισέβαλε στις 5 περίπου το πρωί στο σπίτι της 82χρονης και άρχισε να τη χτυπά στο κεφάλι με ξύλο.

Ενημερώθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ διασώστες του οποίου μετέφεραν την ηλικιωμένη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι.

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης.

