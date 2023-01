Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική: Θηλυκή συμμορία “ξάφριζε” σπίτια

"Πλούσια" ήταν η δράση της συμμορίας στην Χαλκιδική. Μεταξύ των συλληφθέντων και μια ανήλικη.

Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και μία ανήλικη, συνελήφθησαν στη Χαλκιδική για κλοπές από σπίτια της περιοχής.

Συγκεκριμένα, με τη μέθοδο της απασχόλησης, τρεις γυναίκες, εκ των οποίων η μία αλλοδαπή, η ανήλικη κι ένας άνδρας, το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023, εισήλθαν σε οικίες σε διαφορετικές περιοχές της Χαλκιδικής και αφαίρεσαν κοσμήματα, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα, συνολικής αξίας 1100 ευρώ, τα οποία εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη δραστηριότητά τους.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας 20 Ιανουαρίου, η ανήλικη μαζί με μία από τις άλλες συλληφθείσες, καθώς και μία ακόμη συνεργό τους, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί, διέρρηξαν ισόγεια αποθήκη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

