Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ομολόγησε βιασμό 8χρονου, αλλά θέλει μειωμένη ποινή

Σοκ προκαλεί η υπόθεση για το βιασμό του παιδιού. Έφεση άσκησε ο καθ'ομολογία δράστης.

Για τον βιασμό ενός οχτάχρονου αγοριού κατηγορείται 23χρονος Πακιστανός που θα δικαστεί στις αρχές Φεβρουαρίου από το από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου.

Ο αλλοδαπός έχει ήδη παραδεχτεί την πράξη του και μάλιστα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου, από το οποίο εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό η υπόθεσή του, τον Ιανουάριο του 2021.

Συγκεκριμένα ο αλλοδαπός κατηγορούνταν για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 χρόνια, πράξεις για τις οποίες στις 12 Ιανουαρίου 2021 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, «υιοθετώντας» την εισαγγελική πρόταση, τον έκρινε ομόφωνα ένοχο, χωρίς να του αναγνωρίσει κάποιο ελαφρυντικό. Έτσι επιβλήθηκε στον 23χρονο Πακιστανό ποινή κάθειρξης 10 ετών για κάθε πράξη (οι δικαστές μειοψήφησαν ζητώντας να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 12 ετών για την κάθε κατηγορία), δηλαδή κατά συγχώνευση καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών, χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Κατά της απόφασης αυτής ο 23χρονος άσκησε έφεση και έτσι η υπόθεσή, του προσδιορίστηκε να εκδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, στις 6 Φεβρουαρίου.

Η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης το καλοκαίρι του 2019, οπότε και καταγγέλθηκε στην αστυνομία της Κω, ακολούθησε η σύλληψη του 23χρονου, η άσκηση σε βάρος του ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος, και η προσωρινή φυλάκισή του (μετά την απολογία) η οποία και συνεχίζεται έως και σήμερα.

Η παραπομπή σε δίκη της υπόθεσης αυτής έγινε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω, σύμφωνα με το οποίο ο 23χρονος Πακιστανός κατηγορείται ότι στις 19 Ιουλίου 2019, αφού οδήγησε τον ανήλικο σε άγνωστη τοποθεσία μέσα σε χωράφι, κοντά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, απειλώντας τον για τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα, χρησιμοποιώντας τη σωματική του δύναμη τον έριξε στο έδαφος μπρούμυτα. Εκεί τον ακινητοποίησε σφίγγοντάς του τα χέρια και κλείνοντάς του το στόμα, τον βίασε.

Ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου όπου βρέθηκε ο 23χρονος αλλοδαπός κατά την απολογία του, αποδέχτηκε τις πράξεις του και παραδέχτηκε πως διέπραξε τα όσα του καταλογίζονται, ωστόσο ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το ξανακάνει.

Πηγή: rodiaki.gr

