Κακοκαιρία: Η Αριδαία μετρά τις “πληγές” της (εικόνες)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τη Δευτέρα την Αριδαία, καθώς και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας

Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στην πόλη της Αριδαίας, μετά τις χθεσινές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της Αλμωπίας.

Οι δρόμοι δεν θυμίζουν σε τίποτα τα χθεσινά ποτάμια, η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται κανονικά, ενώ τα αρμόδια συνεργεία εργάζονταν κατά την διάρκεια της νύχτας.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Αριδαίας μετράνε τις πληγές τους, αφού υπήρξαν μεγάλες καταστροφές σε καταστήματα, σπίτια και οχήματα. Οι πολίτες καταγγέλουν βουλωμένα φρεάτια και ζητούν άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις.

Ζημιές και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας

Τις πληγές τους μετρούν οι περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας που χτυπήθηκαν τις τελευταίες ώρες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Στον δήμο Αλμωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, ξεκίνησαν να υποβάλονται αιτήσεις για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών λόγω φυσικών καταστροφών.

Η δημοτική αρχή Αλμωπίας, με ανακοίνωσή της, ζητεί από τους δημότες να καταθέτουν τις αιτήσεις από σήμερα, Τρίτη 24 Ιανουαρίου, έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, προτρέποντας τους πληγέντες για την όσο το δυνατό ταχύτερη υποβολή του αιτήματός τους.

Παράλληλα, συγκροτήθηκαν κλιμάκια υπαλλήλων για την άμεση καταγραφή των ζημιών από τη χθεσινή νεροποντή. Στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανακοινώθηκαν τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι κάτοικοι του δήμου Αλμωπίας, οι ιδιοκτησίες των οποίων έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή ή άμεση συνδρομή συνεργείων του δήμου για την άρση εμποδίων πρόσβασης από τις ιδιοκτησίες τους.

Η δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου ζήτησε να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω του μεγάλου όγκου νερού, των φερτών υλικών και των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε υποδομές, σε δρόμους και σε γεωργικές καλλιέργειες.

Όπως είπε η κ. Ιγνατιάδου, η Σκύδρα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι αποδέκτης του όγκου των υδάτων από την Αριδαία, την Έδεσσα, τον Άγρα και άλλες περιοχές. «Η κατάσταση είναι τραγική. Έσκασε το ανάχωμα που "ακουμπάει" στους οικισμούς Σανδάλι, Δάφνη, Καλύβια, Άσπρο, Λιποχώρι και υπάρχει κίνδυνος», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος Σκύδρας.

Σημείωσε δε, ότι οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού έχουν πλημμυρίσει, οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και πως όλα τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται στους δρόμους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Στην Πιερία είναι σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο. Συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας άρχισαν τις αυτοψίες με εντολή της αντιπεριφερειάρχη Σοφίας Μαυρίδου. Παράλληλα, συνεχίζεται η καταγραφή των προβλημάτων, που εστιάζονται στη μετακίνηση φερτών υλικών μέσα στα ρέματα, ενώ ταυτόχρονα γίνονται άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της απορροής των υδάτων σε φρεάτια κατά μήκος του οδικού δικτύου (π.χ. επαρχιακή οδός Κατερίνης - Νέας Εφέσσου - Κονταριώτισσας - Αγίου Σπυρίδωνα).

Οι κινούμενοι στο οδικό δίκτυο της Πιερίας θα πρέπει να οδηγούν με προσοχή, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις με τα προπορευόμενα οχήματα, ενώ υπάρχει προειδοποίηση για τις ιρλανδικές διαβάσεις.

Στον δήμο Κατερίνης, λόγω της έντονης βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν κατέστη δυνατή η αποκομιδή των απορριμμάτων και τα συνεργεία της καθαριότητας βγήκαν στους δρόμους το πρωί, με τη διοίκηση του δήμου να ζητεί την κατανόηση των οδηγών για την κίνηση των απορριμματοφόρων τις ώρες αιχμής.

