Κακοκαιρία - Ρόδος: Ανεμοθύελλα έπληξε το νησί (βίντεο)

Οι ισχυροί άνεμοι, η ένταση των οποίων φθάνει ακόμα και τα 10 μποφόρ, έχουν ακυρώσει όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων. Κλειστά τα σχολεία.

Μεγάλα είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η σφοδρή κακοκαιρία στο νησί της Ρόδου με τους θυελλώσεις ανέμους να έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές.

Από χθες το βράδυ το νησί είναι αποκομμένο συγκοινωνιακά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι, η ένταση των οποίων φθάνει ακόμα και τα 10 μποφόρ, έχουν ακυρώσει όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων.



Παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και Λύκεια, παραμένουν κλειστά για σήμερα Παρασκευή, με απόφαση που εξέδωσε χθες το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, αλλά τα μαθήματα έγιναν διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Webex.

Σύμφωνα επίσης με το ρεπορτάζ, όλοι σχεδόν οι φωτεινοί σηματοδότες του κέντρου βρίσκονται εκτός λειτουργίας.





Πτώσεις δέντρων σε όλο το νησί

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία έχει δεχθεί μέχρι τώρα αρκετές κλήσεις για την απομάκρυνση κλαδιών και δέντρων που έχει τσακίσει η κακοκαιρία.

Δύο από αυτά στον Αρχάγγελο, ένα στο Παραδείσι, δύο στην Ιαλυσό και αρκετά κλαδιά εντός της πόλεως Ρόδου. Για τον λόγο αυτό, στο επιχειρησιακό κέντρο της Π.Υ Ρόδου, με εντολή του διοικητή της Υπηρεσίας κου Νικήτα Βενιού, έχει εγκατασταθεί και εκπρόσωπος του Δήμου της Ρόδου από την Υπηρεσία Πρασίνου (κος Καρίκης) έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και στοχευμένες παρεμβάσεις από τις δύο υπηρεσίες σε ολόκληρο το νησί.

Λίγο μετά τις 8 και 20 το πρωί, νέα πτώση δέντρου είχαμε επίσης και στην περιοχή του Παραδεισίου (κοντά στον Άγιο Ανδρέα) καθώς επίσης και στο πάρκο του Σαν Φραγκίσκο. Σε όλες τις περιπτώσεις κλιμάκια της Πυροσβεστικής και του Δήμου, μετέβησαν στο σημείο για τον τεμαχισμό και την απομάκρυνσή τους.

Ο διοικητής της Π.Υ Ρόδου κύριος Νικήτας Βενιός επισήμανε ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν από χθες το βράδυ είναι ακραίες και για το λόγο αυτό κάλεσε τους ιδιοκτήτες οχημάτων να απομακρύνουν τα αυτοκίνητά τους με πολύ προσοχή αν αυτά είναι σταθμευμένα κάτω από δέντρα.

Επίσης έκανε έκκληση σε όλους τους κατοίκους του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες καθώς η κακοκαιρία εντείνεται. Και τέλος επισήμανε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές για οποιονδήποτε να επιχειρήσει να βάλει φωτιά στην ύπαιθρο καθώς οι κίνδυνοι για επέκταση με τέτοια ισχύ ανέμων είναι τεράστια. Χθες πάντως με παρόμοια καιρικά φαινόμενα, υπήρξαν τρεις τέτοιες περιπτώσεις συμπολιτών μας που έβαλαν φωτιά για να κάψουν κλαδιά στο χωράφι τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των στελεχών της Πυροσβεστικής Ρόδου, με αυστηρότητες συστάσεις σε βάρος τους.

Διακοπές ρεύματος

Το βράδυ της Πέμπτης, αλλά και σήμερα Παρασκευή από νωρίς το πρωί, καταγράφονται επίσης, στιγμιαίες διακοπές του ρεύματος. Ειδικότερα σήμερα το πρωί στον Αρχάγγελο, οι διακοπές αυτές δημιούργησαν και μια σειρά προβλήματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που ετοιμάζονταν να συμμετάσχουν στα διαδικτυακά μαθήματα που είχαν προγραμματιστεί.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, «λόγω εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, συνοδεία ισχυρών ανέμων στη νήσο Ρόδο, σήμερα Παρασκευή, 27-01-2023 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 19 κλήσεις, κυρίως για κοπές δέντρων. Συγκεκριμένα:

16 κλήσεις για κοπές δέντρων, ενώ ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 13 περιπτώσεις

κλήσεις για κοπές δέντρων, ενώ ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε περιπτώσεις 1 κλήση για άντληση υδάτων στην οποία πραγματοποιήθηκαν ενέργειες

κλήση για άντληση υδάτων στην οποία πραγματοποιήθηκαν ενέργειες 2 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν ενέργειες».

Αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και ειδικά λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν σε όλη τη χώρα τα δρομολόγια των πλοίων από και προς Ρόδο τροποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής:

ΡΟΔΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/01/23 16:00 - 08:00 BS2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/01/23 16:00 - 08:00 BS2 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/01/23 04:35 - 19:20 BS PATMOS

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/01/23 14:00 -12:25 BLUE CARRIER 1

KYPIAKH 29/01/23 16:00 - 08:35 BS2

ΠΕΙΡΑΙΑ-PΟΔΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/01/23 06:00 - 21:00 BS PATMOS

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/01/23 18:00 ·10:30 BS2

KYPIAKH 29/01/23 12:00- 06:10 BS PATM0SΡΟΔΟ-ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/01/23 BS PATMOS αναχώρηση 21:40-κατάπλους 00:35

Το πλοίο επιστρέφει στη Ρόδο στις 03:45 με αναχώρηση στις 04:35ΠΛΟΙΟ ΠΡΕΒΕΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/01/23 αναχώρηση στις 07:00

rodiaki.gr

