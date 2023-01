Αχαΐα

Απάτη: Πλήρωσε 11000 ευρώ για αυτοκίνητο και… ακόμα περιμένει!

Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας, ο οποίος θέλησε να αγοράσει αμάξι μέσω αγγελίας.



Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας στην Πάτρα ο οποίος πλήρωσε ηλεκτρονικά 11.000 ευρώ για αυτοκίνητο και… ακόμα περιμένει να το παραλάβει.

Ο άνδρας εντόπισε την αγγελία σε γνωστή σελίδα πώλησης οχημάτων στο διαδίκτυο και αφού επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κάτοχο, στη συνέχεια κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό μέρος της αξίας του αυτοκινήτου.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε την Παρασκευή 27/01/2023 στην Ασφάλεια Πατρών, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος άγνωστου δράστη.

