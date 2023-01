Αχαΐα

Πάτρα: Καθηγητής καταγγέλλεται για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

Η μητέρα της μαθήτριας έσπευσε στο σχολείο και κατήγγειλε τα όσα της είχε περιγράψει το παιδί της.

Σεξουαλική παρενόχληση καταγγέλλει ότι δέχθηκε από τον καθηγητή της μαθήτρια της Γ'Λυκείου σε σχολείο της Πάτρας. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», η μητέρα της 17χρονης μετέβη στον διευθυντή του σχολείου το πρωί της Παρασκευής και κατήγγειλε τον εκπαιδευτικό, εξιστορώντας τα όσα της είχε περιγράψει το παιδί της.

Οπως είπε, την προηγούμενη μέρα η κόρη της μαζί με συμμαθήτριά της κάθονταν και διάβαζαν Αγγλικά, εν ώρα διαλείμματος, όταν ο καθηγητής την πλησίασε, κοίταξε τι διάβαζε και της είπε: «Αγγλικά διαβάζεις; Γιατί εγώ ξέρω ότι… «φτιάχνεσαι» με Ρώσικα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο υπαινιγμός προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μαθήτριας, η οποία μάλιστα έβαλε τα κλάματα.

Ο διευθυντής του Λυκείου, κάλεσε τον καθηγητή, ο οποίος αρνήθηκε τα πάντα και μάλιστα έβαλε τις φωνές και ισχυρίστηκε ότι και παλιότερα τον είχαν καταγγείλει και τελικά βγήκε…«λευκός στην κοινωνία».

Η διεύθυνση του σχολείου έχει κινηθεί αρμοδίως και οι όποιες εξελίξεις αναμένονται, πλέον, από Δευτέρα.

