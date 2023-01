Λάρισα

Λάρισα: Ανήλικοι έκλεβαν ηλεκτρικά πατίνια

Επίδοξοι ληστές ηλικίας 9 και 10 ετών επιδίδονταν στην κλοπή ηλεκτρικών πατινιών

(εικόνα αρχείου)

Δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων μόλις 9 και 10 ετών αντίστοιχα, σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας για κλοπές ηλεκτρικών πατινιών.

Μάλιστα, μετά από έρευνα στο σπίτι των δύο ανηλίκων, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», βρήκαν τρία κλεμμένα πατίνια, δύο εκ των οποίων η κλοπή δεν έχει αναφερθεί.

Οι ανήλικοι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σε δύο διαδοχικά βράδια έκλεψαν δύο πατίνια από τον πεζόδρομο της Παπακυριαζή, πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο. Τα ηλεκτρικά πατίνια, όπως είναι γνωστό, το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιούνται ευρέως. Ωστόσο, παρά το υψηλό κόστος αγοράς οι ιδιοκτήτες δεν τα κλειδώνουν και τα σταθμεύουν πρόχειρα.

Για την ασφάλεια των πατινιών σε κάποιους τόπους υπάρχει χώρος για την ηλεκτροδότησή τους, ωστόσο οι ιδιοκτήτες δεν χρησιμοποιούν τους σχετικούς κωδικούς, με αφορμή και την προσωρινή στάθμευση. Τα πατίνια, επίσης, σε περίπτωση κλοπής αντιμετωπίζουν πρόβλημα ταυτοποίησης.

Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί ελάχιστα κρούσματα κλοπών στο Κέντρο της Λάρισας, αριθμός που δεν επιβεβαιώνει γενικευμένο φαινόμενο για να προκαλέσει ανησυχία στους ιδιοκτήτες.

