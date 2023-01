Χανιά

Χανιά: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της δολοφονίας του 53χρονου

Αναμένεται ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους. Πού εντοπίστηκαν.

Δύο Γεωργιανοί, 49 και 19 ετών αντίστοιχα ταυτοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων ως οι δράστες της ανθρωποκτονίας και ληστείας, σε βάρος του 53χρονου Χρήστου στα Χανιά, στις 15 του μήνα.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι στην υπόθεση εμπλέκονται οι δύο Γεωργιανοί τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναμένεται να εκδοθεί σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα, το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Χανιά ο άνδρας, ο οποίος έφερε σοβαρές κακώσεις στο πρόσωπο και ήταν φιμωμένος με μονωτική ταινία.

Όπως προέκυψε, οι δύο δράστες, αφού προχώρησαν στις συγκεκριμένες πράξεις σε βάρος του, αφαίρεσαν από το σπίτι του ένα κινητό τηλέφωνο, έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και άγνωστο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια του προκάλεσαν ασφυκτικό θάνατο, πνίγοντάς τον.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.

Πηγή: Cretalive.gr

