Χανιά

Σφακιά: θρίλερ με σορό σε φαράγγι

Σοκ υπέστη ο περιπατητής που εντόπισε το άψυχο σώμα στο φαράγγι.

Συναγερμός έχει σημάνει εξαιτίας ενός τουρίστας που ανέφερε πως είδε ένα πτώμα σε φαράγγι της Κρήτης στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν σήμερα το μεσημέρι όταν ένας τουρίστας ειδοποίησε τις αρχές πως ένας άνδρας βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από τη μεταλλική γέφυρα στο Φαράγγι της Αράδαινας στα Σφακιά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με τέσσερις πυροσβέστες που προσπαθούν να εντοπίσουν το σημείο όπου βρέθηκε ο άτυχος άνδρας ενώ την ίδια ώρα κλήθηκε και η αστυνομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό η ταυτότητα του άνδρα αλλά και οι λεπτομέρειες του συμβάντος.

Πηγή: cretapost.gr

