Άγιος Αντώνιος: Το έθιμο με τα ανθρωπόμορφα ψωμιά

Γιατί οι πιστοί προσφέρουν στον Άγιο τάματα από ζύμη που αναπαριστούν ανθρώπινα μέλη ή και ολόκληρα ανθρωπάκια.

Του Αγίου Αντωνίου σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου, και στο Λουτρό Σφακίων στην Κρήτη διατηρείται ένα υπέροχο έθιμο, που έλκει τη καταγωγή του από τους μινωικούς χρόνους.

Οι πιστοί προσφέρουν στον Άγιο τάματα από ζύμη που αναπαριστούν ανθρώπινα μέλη ή και ολόκληρα ανθρωπάκια, ζητώντας τη θεία παρέμβαση, για να ξεπεράσουν μια αρρώστια ή για να παραμείνουν υγιείς.

Τα ανθρωπόσχημα τάματα των Σφακιανών έχουν καταπληκτική ομοιότητα με τα πήλινα τάματα, που προσέφεραν οι Μινωίτες πρόγονοι στους θεούς τους, σύμφωνα με το neakriti.gr.

