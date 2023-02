Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: έσπασε την πόρτα, ξυλοκόπησε και απείλησε ότι θα σκοτώσει την πρώην συζυγό του

Η καταγγελία της 49χρονης για ξυλοδαρμό και τι ανέφερε ο κατηγορούμενος στην απολογία του.

Ένα ακόμη βίαιο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης, όταν σύμφωνα με όσα κατήγγειλε μια 49χρονη γυναίκα, ο πρώην συζυγός της "μπούκαρε" στο σπίτι αφού έσπασε την πόρτα, την χτύπησε και απείλησε ότι θα την σκοτώσει.

Πιο συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε η γυναίκα σύμφωνα με το protothema, περίπου στις 9:30 το βράδυ, ο 42χρονος εισέβαλε στο διαμέρισμά της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη σπάζοντας την εξώπορτα και λίγα λεπτά αργότερα ξέσπασε έντονος καβγάς, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τον 42χρονο να της επιτίθεται με μπουνιές και κλωτσιές ενώ απειλούσε ότι θα την σκοτώσει.

Στο σημείο έφτασε η Αστυνομία που συνέλαβε τον 42χρονο και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δικαστεί.

Όπως κατέθεσε η 49χρονη, με τον κατηγορούμενο έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη που σήμερα είναι 22 χρονών, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που την κακοποιεί, την απειλεί για τη ζωή της και τη βρίζει χυδαία. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες, υπήρξε ξανά ένα έντονο επεισόδιο και ο 42χρονος προσπάθησε να την τραυματιστεί με μαχαίρι, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε.

"Θέλω να τιμωρηθεί"

«Εχθές το βράδυ έσπασε την πόρτα του σπιτιού, μπήκε μέσα και με χτυπούσε. Έσπασε ότι υπήρχε στον χώρο. Με χτυπούσε με κλωτσιές και μπουνιές στην κοιλιά, στο κεφάλι και τον αυχένα και με απείλησε ότι θα με σκοτώσει. Μου είπε πως ”κάθε Σάββατο και Κυριακή θα έρχομαι και θα σε χτυπάω”. Με έβριζε αισχρά, με έλεγε πουτ…α», ανέφερε η γυναίκα στην κατάθεσή της.

«Ήρθε από το σπίτι γιατί δεν του απαντούσα στο τηλέφωνο. Αρχικά χτυπούσε την πόρτα, εγώ όμως φοβήθηκα και δεν άνοιξα γιατί ήταν μεθυσμένος. Τα Χριστούγεννα είχε χτυπήσει εμένα και την κόρη μας. Είχε πάει να με σκοτώσει με μαχαίρι, το απέφυγα και καρφώθηκε στο ψυγείο. Θέλω να τιμωρηθεί, αν τον αφήσετε θα με σκοτώσει», τόνισε η 49χρονη.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι έσπασε την πόρτα και εισέβαλε στο διαμέρισμα, ότι απείλησε και έβρισε την πρώην σύζυγό του, ωστόσο αρνήθηκε ότι την χτύπησε. “Πράγματι πήγα από το σπίτι και την έβριζα, όμως χωρίς να την χτυπάω. Το πρωί είχε έρθει στη δουλειά μου και ήθελε να συζητήσουμε, μου είπε ότι δεν είχε χρήματα για να πληρώσει τα ενοίκια και το ρεύμα. Της έδωσα κάποια λεφτά, όμως όταν πήγα από το σπίτι με έδιωξε και άρχισε να με βρίζει”, είπε ο 42χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές.

«Εχθές δεν έφταιγα εγώ. Ήρθε στη δουλειά μου και μόνη της μου είπε να πάω στο σπίτι. Ένιωθα αδικία, ότι με κορόιδεψε. Η πόρτα έσπασε γιατί την χτύπησα λίγο βροντερά. Είπα κάποιες κουβέντες, αλλά δεν την χτύπησα, απλά την πλησίασα πολύ κοντά. Την απείλησα, την έβρισα, αρνούμαι όμως τον ξυλοδαρμό», υπογράμμισε στην απολογία του.

Το δικαστήριο επέβαλε στον 42χρονο τον περιοριστικό όρο της μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για αύριο προκειμένου να προσκομιστεί η ιατροδικαστική έκθεση.

