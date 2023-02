Εύβοια

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Εύβοια: λεωφορείο “εγκλωβίστηκε” στα χιόνι, με τα πόδια συνέχισαν οι επιβάτες

Εγκλωβισμούς, διακοπές ρεύματος και προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία "Μπάρμπαρα" στην Εύβοια.

Η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» σαρώνει και πολλές περιοχές της Εύβοιας, ενώ τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες.

Πυκνό χιόνι πέφτει από το πρωί της Κυριακής σε όλα τα χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με τα μηχανήματα να προσπαθούν να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς.

Το χιόνι που έφερε η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» είχε μάλιστα ως αποτέλεσμα, ένα πούλμαν που επρόκειτο να παραλάβει 40 επιβάτες να ακινητοποιηθεί και να εγκλωβιστεί κοντά στο καταφύγιο της Δίρφυς.

Οι επιβάτες -σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες- είναι αναγκασμένοι να γυρίσουν με τα πόδια μέχρι την Στενή, καθώς βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.

Ο φύλακας του καταφυγίου της Δίρφυς και ορισμένοι άλλοι οδηγοί, βοήθησαν στην μετακίνηση ορισμένων εκ των επιβατών με τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα τους.

Σημειώνεται ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (05.02.2023) η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» πλήττει την Εύβοια και σε πολλές περιοχές της οι κάτοικοι είναι αντιμέτωποι με σφοδρή χιονόπτωση. Κριεζά, Κύμη, Αγία Άννα, Οξύλιθο, Κερασιά, Νεοχώρι και Αυλωνάρι έχουν ντυθεί στα λευκά.

Σύμφωνα με το evima.gr, μέχρι στιγμής η επέλαση της κακοκαιρίας δεν έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Μόνο στην κοινότητα Σέτας τα ξημερώματα της Κυριακής υπήρξε διακοπή ρεύματος, η οποία αποκαταστάθηκε γρήγορα.

Υπενθυμίζεται ότι από το μεσημέρι, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν και να επηρεάσουν (και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο), τις Σποράδες, τη Θεσσαλία (ιδιαίτερα την ανατολική Μαγνησία), την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

