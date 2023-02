Κοζάνη

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”- Κοζάνη: Λεωφορείο ΚΤΕΛ “εγκλωβίστηκε” για 8 ώρες στο χιόνι

Τεράστια ταλαιπωρία για επιβάτες λεωφορείου του ΚΤΕΛ Κοζάνης που εκτελούσε δρομολόγιο Κοζάνη - Αθήνα.

Η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» προκαλεί σήμερα προβλήματα σε περιοχές της χώρας, ενώ δυσκολίες αντιμετώπισαν και επιβάτες λεωφορείου του ΚΤΕΛ Κοζάνης.

Ειδικότερα, τα χιόνια της κακοκαιρίας ακινητοποίησαν την Κυριακή για πάνω από οκτώ ώρες το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κοζάνης, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κοζάνη – Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο δεν μπορούσε να περάσει πέρα από τη Λαμία.

Έτσι, οδηγός και επιβάτες παρέμειναν στον δρόμο. Στη συνέχεια, βρήκαν κατάλυμα σε ένα κατάστημα στην εθνική οδό, όπου βρήκαν τροφή και νερό.

Το δρομολόγιο συνεχίστηκε από την παλιά εθνική οδό, αλλά στη συνέχεια η Τροχαία τους έστειλε πίσω στην εθνική οδό για να φτάσουν τελικά στο προορισμό τους μετά από ώρες.

Πηγή: e-ptolemeos.gr

