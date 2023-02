Αχαΐα

Πάτρα: Πυροβόλησε εξ επαφής αδέσποτο σκύλο

Μία ακόμη κτηνωδία συντελέστηκε στην Πάτρα, όταν άγνωστος πυροβόλησε εξ επαφής, αδέσποτο σκύλο.

Ένα τραγικό περιστατικό, συνέβη στην Πάτρα και συγκεκριμένα, στην Σαραβάλι, όταν άγνωστος πυροβόλησε εξ επαφής σκύλο και εξαφανίστηκε.

Το περιστατικό, έκανε γνωστό, η πρόεδρος των Φιλόζωων και σύμβουλος του δήμου για τα αδέσποτα, Αλεξάνδρα Δημοπούλου που τόνισε ότι ο σκύλος βρέθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση γεμάτος σκάγια.

Αναλυτικά η ανάρτησή της στο διαδίκτυο:

«Μία κάτοικος της περιοχής του Σαραβαλίου στην Πάτρα, άκουσε πιστολιές γύρω στις 6.30 το πρωί. Έπειτα από λίγη ώρα έφτασε στο σπίτι της λαχανιασμένος και αιμόφυρτος ο αδέσποτος σκυλάκος που συνήθιζε να πηγαίνει εκεί για να του δώσει λίγο φαγητό και να παίξει με το δικό της σκύλο. Αισθάνθηκε ο φουκαράς πως εκεί θα έβρισκε καταφύγιο και έτσι έγινε.

Η γυναίκα προσπάθησε να βοηθήσει το σκύλο ωστόσο αυτός σύρθηκε στην πλαγιά κάτω από το σπίτι της και σωριάστηκε. Τον σκέπασε με μια κουβέρτα και κάλεσε τις υπηρεσίες τους Δήμου.

Οπότε έτσι άρχισε η μέρα των ανθρώπων - διαμαντιών του καταφυγίου και περισυλλογής του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ.

Μόλις είχαν ξεκινήσει να καθαρίσουν και να φροντίζουν τα ζώα τους καταφυγίου, μα αμέσως το πρόγραμμα άλλαξε.

Ο George Katsimigas δεν μπορούσε να σταθεί ούτε λεπτό αφότου έμαθε για το φουκαρά σκυλάκο, κι οι υπόλοιποι Andrew Gotsis & Charitos Dimitris του είπαν "φύγε" κι έμειναν μόνοι να φέρουν εις πέρας τη φροντίδα όλου του καταφυγίου, που όσοι γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό τους λέμε δικαίως "ΉΡΩΕΣ". Ο Γιάννης Πετράκος μετά από εκατοντάδες μέρες χωρίς διακοπή ο άνθρωπος έπρεπε να πάρει ρεπό κι έτσι δεν τον είχαν μαζί τους!

Ο George Katsimigas λοιπόν έφυγε τρέχοντας να προλάβει να σώσει το σκύλο. Τον βρήκε σε άθλια κατάσταση είχε πλέον συρθεί περί τα 50 μέτρα κάτω στην πλαγιά από τους πόνους κι ο Γιώργος τον ανέβασε κουβαλώντας τον στην πλάτη. Ένα σκυλί γίγαντα. Έναν εντελώς άκακο άγγελο.

Αυτή η εικόνα αξίζει να γίνει Ίνδαλμα και Πρότυπο για τη νέα γενιά, μιας και τελικά φαίνεται πως μόνο από τους νέους έχουμε να περιμένουμε μια "Άνοιξη".

Ο γίγαντας σκυλάκος, πονεμένος, απορημένος, φοβισμένος μα και εν τέλει αφημένος εντελώς σ' αυτό που του συνέβαινε, μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο της κας Eleni Bourdakou όπου διαπιστώθηκε πως έχει πυροβοληθεί εξ επαφής κι είναι γεμάτος σκάγια.

Οι υπηρεσίες του Δήμου ενημέρωσαν πλήρως το Γ' ΑΤ Πατρών, που κίνησε άμεσα κάθε νόμιμη διαδικασία ενώ τα φιλοζωικά σωματεία ήδη κιητοποιήθηκαν με τη δικηγόρο Elena Arvaniti για την υπεράσπιση του ζώου.

Δεν είχα λόγια αλήθεια, παρά μόνο αισθάνθηκα ότι μοιραζόμαστε όλη αυτή την αγωνία και προβληματισμό με τα παιδιά. Όλοι άφωνοι.

Και κάποιοι πολύ πιεσμένοι εργαζόμενοι, πολύ κουρασμένοι που όμως δεν κάνουν πίσω γιατι νοιάζονται για τα ζώα, γιατί νοιάζονται να γίνει έργο στην πόλη μας.

Έχουμε βαθιά ενσυναίσθηση και είμαστε μαζί τους.

Ξέρουμε πως αυτοί οι εργαζόμενοι για κάποιο "θεικό" λόγο ευτυχώς διαφέρουν από το συνηθισμένο κι από όλες τις υπηρεσίες! Και διαφέρουν πολύ!

Οι εθελοντές όντας κι αυτοί υπερβολικά -πια- κουρασμένοι από μία ατελείωτη, χωρίς μέτρο και όρια "εφημερία", κάποιες φορές ανησυχούν πολύ, μα και πάλι νικάει η αισιόδοξη σκέψη και οι δυνατοί στόχοι μας.

Γι αυτό το μεγάλο και πολυδιάστατο έργο της διαχείρισης των ζώων, οι δήμοι χρειάζονται επαρκές προσωπικό, χρειάζονται ξεχωριστό στελεχωμενο σωστά τμήμα!!! Είναι πλέον απόλυτη η ανάγκη και είμαι σίγουρη πως η Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο δεν θα κλείσει τα μάτια, αλλά θα βρει κάποιες λύσεις για να μπορέσουμε όλοι να πάμε τη χώρα μας μπροστά.

Το έμψυχο υλικό είναι εκ προοιμίου η μεγαλύτερη δύναμη».

