Εύβοια: Ηλικιωμένος εξαφανίστηκε στα χιόνια (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άνδρα που εξαφανίστηκε μέσα στα χιόνια.

Έρευνες διεξάγονται για τον εντοπισμό ενός 90χρονου στον οικισμό Παρθένι του Δήμου Κύμης Αλιβερίου στην Εύβοια.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα δεν έχουν κανένα ίχνος του.

Είχε πάει σε ένα γειτονικό σπίτι ενός φίλου του και από τότε δεν έχει επικοινωνήσει με τους οικείους του.

Στις έρευνες που ξεκίνησαν σήμερα, παίρνουν μέρος η Αστυνομία και η εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Εύβοιας SAR 312..

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η κόρη του 90χρονου πήγε χθες στο σπίτι του για να του αφήσει φαγητό και δεν τον βρήκε εκεί, αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές.

Να υπενθυμίσουμε πως το Παρθένι είναι ένα από τα χωριά του δήμου Κύμης Αλιβερίου που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία Μπάρμπαρα , καθώς το χιόνι φτάνει τους 60 πόντους.

