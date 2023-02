Κορινθία

Εργατικό ατύχημα: Τραυματίστηκε με τον κάβο του πλοίου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο άνδρας που τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας.

Ένας 55χρονος αλλοδαπός ναυτικός, μέλος του πληρώματος φορτηγού πλοίου, σημαίας Παναμά, τραυματίστηκε το βράδυ της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου 2023 στη θαλάσσια περιοχή Καλαμακίου Κορινθίας.

Σύμφωνα με το Β' Λιμενικό Τμήμα Ίσθμιας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ο ναυτικός τραυματίστηκε μετά από εκτίναξη πρυμναίου κάβου, κατά τη διαδικασία κατάπλου του πλοίου.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Προανάκριση διενεργείται από την Λιμενική Αρχή.

