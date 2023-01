Life

Κόρινθος - Pandu: Δεκτό το αίτημα για άσυλο και προστασία

Αίσια εξέλιξη στο αίτημα του νεαρού Pandu, ο οποίος φεύγοντας από την πατρίδα του, πήρε μαζί την τρομπέτα του.

Το αίτημα του Pandu για προστασία και άσυλο σε καθεστώς πρόσφυγα έγινε δεκτό.

Όπως αναφέρει ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός ο νεαρός Pandu, το παιδί από το Κονγκό που με τη μουσική και το χαμόγελό του έγινε αγαπητό μέλος της κοινωνίας της Κορίνθου, που σε λίγα μόλις χρόνια στη δομή της Κορίνθου κατάφερε να ενταχθεί στην κοινωνία μας, δικαιώθηκε από την δευτεροβάθμια επιτροπή και πήρε άσυλο.

Όπως συμπληρώνει ο ίδιος: “Είναι μια νίκη, μικρή αλλά σημαντική, ένα λιθαράκι στον αγώνα για μια κοινωνία αλληλεγγύης, μια “ένεση” για όλους όσοι καθημερινά παλεύουμε για έναν κόσμο που χωράει πολλούς κόσμους, απέναντι σε απάνθρωπες διατάξεις, που αφήνουν χωρίς προστασία παιδιά όπως ο Pandu που ήρθαν ασυνόδευτα στην Ελλάδα και ζητούν διεθνή προστασία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και όνειρα.”

Το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα είχε γράψει για τον Παντού:

“Ο Παντού είναι μαθητής μας στο Καλογεροπούλειο.

Συγκινηθήκαμε όταν μάθαμε από τους υπευθύνους του El sistema Greece την ιστορία του. Όταν έφυγε από την πατρίδα του πήρε μαζί του την τρομπέτα του. Έφθασε στην Ελλάδα χωρίς παπούτσια κρατώντας όμως την τρομπέτα αγκαλιά.Δειλά μπήκε μέσα στο Ίδρυμα σκυμμένος πάντα από φόβο. Τον αγκάλιασε το El sistema, του έφεραν αμέσως σιγαστήρα για να μπορεί μέσα στην Δομή να μελετάει και τον ενέταξε στην ορχήστρα της και στα ομαδικά μαθήματα.Επειδή διακρίθηκε για το επίπεδο του και την αγάπη του για πρόοδο τον εντάξαμε στην τάξη του κ.Βασιλείου σε ιδιαίτερο μάθημα ως υπότροφο μας. Η συμμετοχή του δε στη Νεανική Ορχήστρα του Ιδρύματος είναι ξεχωριστή, όπως και κάθε σπουδαστή μας.Το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα είναι αγκαλιά για όλους τους νέους από όπου και αν κατάγονται. Παρακαλούμε μην διώξετε τον Παντού, είναι άδικο.Η ευγένεια του, η επιμέλεια του, η συνέπεια του, δείχνουν πως αξίζει να του δοθεί άσυλο. Θα έχουμε κερδίσει έναν πολύ καλό μουσικό και έναν καλό άνθρωπο.Όλοι εμείς οι άνθρωποι του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος σας λέμε πως ο Padou είναι δικό μας παιδί.

Απαιτούμε να του δώσετε την ευκαιρία να ζήσει ανάμεσα μας!

