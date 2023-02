Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε μίνι μάρκετ με απειλή μαχαιριού

Τις εισπράξεις της ημέρας άρπαξε ο δράστης της ληστείας, υπό την απειλή μαχαιριού.

Ληστεία σημειώθηκε, χθες το βράδυ, σε μίνι-μάρκετ στην ευρύτερη περιοχή της Ροτόντας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Άγνωστος, με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, ακινητοποίησε τον υπάλληλο και αφαίρεσε 400 ευρώ, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Από την αστυνομία διεξάγονται έρευνες.

