Μεσσηνία

Μεθώνη: Θρίλερ με την εξαφάνιση ηλικιωμένου ζευγαριού

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουν δώσει σημεία ζωής από τις 23 Ιανουαρίου 2023.

Την εξαφάνιση ζεύγους ηλικιωμένων από την Μεθώνη της Μεσσηνίας, ανακοίνωσε η «Γραμμή ζωής» Silver Alert, καθώς αγνοούνται εδώ και δύο εβδομάδες.

Ειδικότερα, ένας 83χρονης και η 80χρονη σύζυγός του, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής από τις 23η Ιανουαρίου και έκτοτε αγνοούνται στην περιοχή Ντάπια, με το Silver Alert να εκδίδει ανακοίνωση για τον εντοπισμό τους. Η ανακοίνωση της γραμμής ζωής για την εξαφάνιση στην Μεσσηνία, τονίζει ότι αγνοούνται και η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο.

H κόρη τους χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media:

"Από σήμερα, οι γονείς μου αγνοούνται επισήμως και θεωρούνται νεκροί από δική τους θέληση (λεπτομέρειες δεν είναι διαθέσιμες, καθώς ήταν πολύ κλειστοί άνθρωποι). Βρίσκονταν στην Ελλάδα όταν συνέβη- δεν ξέρω πού πήγαν για να βάλουν τέλος στη ζωή τους, οπότε μέχρι να βρεθούν τα πτώματά τους χρειάζομαι τη βοήθεια της κοινότητάς μου για να παραμείνω λειτουργική.

Όσο περιμένω, δεν θέλω ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ή ΟΙΚΤΟ! ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ να ακούσω καλά πράγματα από τις ζωές σας, και πάρα πολλές φωτογραφίες κατοικίδιων ζώων. Όλες τις φωτογραφίες κατοικίδιων ζώων. Προετοιμάζομαι για ψυχική και συναισθηματική κατάρρευση όταν τους βρούμε και βγάλουμε από τη μέση τον τεράστιο όγκο της γραφειοκρατίας σε δύο χώρες, αλλά μέχρι τότε πρέπει να μείνω συγκεντρωμένη.

Μεγάλο για να διαβαστεί: η ζωή είναι χάλια, δώστε μου φωτογραφίες κατοικίδιων ζώων για να συνεχίσω".

Πηγή: gargalianoionline.gr

