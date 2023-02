Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Υπέκυψε στα τραύματα του ο άτυχος 55χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, σε κεντρική λεωφόρο.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 55χρονος που έπεσε θύμα παράσυρσης από διερχόμενο όχημα χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 20:00. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη Λεωφόρο Παπανικολάου, στα Πεύκα, όχημα παρέσυρε τον 55χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο οδηγός που παρέμεινε στο σημείο, ενημέρωσε τις Αρχές για το συμβάν.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

'Οπως αναφέρει το thestival.gr, ο οδηγός του αυτοκινήτου, ηλικίας 35 ετών, συνελήφθη.

Προανάκριση για το συμβάν ενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

