Φιλιάτες – ΕΜΑΚ: Διάσωση σκύλου από σπηλιά σε 100 μέτρα ύψος (βίντεο)

Δύο ώρες χρειάστηκαν οι επίμονοι άνδρες της ΕΜΑΚ για να απεγκλωβίσουν τη Σουλτάνα, που επί πέντε μέρες είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά σε ύψος 100 μέτρων. Αποκλειστικές εικόνες.

Περιπετειώδης διάσωση σκύλου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Μαλούνι Φιλιατών, στη Θεσπρωτία από άνδρες της ΕΜΑΚ, με τον ant1news.gr να έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά τις στιγμές της συγκινητικής επιχείρησης.

Το τσομπανόσκυλο είχε εξαφανιστεί πριν από πέντε μέρες, με τον ιδιοκτήτη του να ψάχνει και να αγωνιά για τον ελληνικό ποιμενικό, τη Σουλτάνα, που αυτόν τον καιρό κλείνει ένα χρόνο ζωής.

Η σκυλίτσα είχε φύγει από το μαντρί, πιθανότατα κυνηγημένη από τα αγριογούρουνα, που «οργώνουν» και αυτήν την περιοχή της Ελλάδας.

Είχε χωθεί σε μία σπηλιά, βάθους 20 μέτρων σε ύψος 100 μέτρα από το έδαφος.

Κανείς δεν μπορούσε να τη δει ούτε να την εντοπίσει, αφού γάβγιζε παρά μόνο κάθε πρωί που τα υπόλοιπα πέντε σκυλιά που φυλούν το κοπάδι της έφευγαν για την πρωινή τους βόλτα.

Έτσι, το πρωί της Δευτέρας, όταν γάβγισε για ακόμα μία φορά, ο ιδιοκτήτης της κατάφερε να εντοπίσει τη φωνή της. Φτάνοντας, ωστόσο στο σημείο, συνειδητοποίησε ότι, θα μπορούσε να βγει μόνο με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έφτασαν πρώτα τα στελέχη της Πυροσβεστικής Φιλιατών. Οι δύο άνδρες της Πυροσβεστικής και ο προϊστάμενός τους όμως, δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διάσωση της φοβισμένης Σουλτάνας.

Οι τρεις άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων, μετά από μία ώρα «ταξιδιού» έφτασαν στο απομακρυσμένο χωριό και ανέβηκαν στο βράχο, κοιτάζοντας τον ποταμό Καλαμά, από 100 μέτρα ύψος.

Η επιχείρησή τους άρχισε στις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο ένας από τους τρεις κατέβηκε με σχοινιά στη σπηλιά, για να βρει τη Σουλτάνα μαζεμένη και καθιστή στη σπηλιά βάθους 20 μέτρων. Ο άνδρας της ΕΜΑΚ μπήκε μέσα στη σπηλιά, την πήρε αγκαλιά και την έδεσε με τα ειδικά σχοινιά, ώστε να την βγάλει σε ασφαλές σημείο.

Στις 16:30 η Σουλτάνα είχε βρει τον ιδιοκτήτη της ξανά και τα χαμόγελα επέστρεψαν στα στόματα όλων.

Όμως το φοβισμένο τσομπανόσκυλο ήταν και διψασμένο κι όταν είδε τον διασώστη της να πίνει νερό, όρμηξε να πιει κι εκείνη. Ο άνδρας έκοψε το μπουκάλι του και της έδωσε να πιει νερό από το δικό του.

Το σκυλί επέστρεψε στο μαντρί, στο «σπίτι» του και συνέχισε να πίνει νερό, προσπαθώντας έτσι να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Πέραν όμως της εξάντλησής της, η Σουλτάνα είναι καλά.

