Κέρκυρα: “Μίλησαν” οι πινακίδες του αυτοκινήτου με τα οστά

Νέα στοιχεία για το θρίλερ που εξελίχθηκε τη Δευτέρα στην Κέρκυρα με αυτοκίνητο με ανθρώπινα οστά.

Ο αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου που ανασύρθηκε από το βυθό του λιμανιού της Κέρκυρας, «δείχνει» έναν άνδρα γεννημένο το 1964, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το χωριό του στην Β. Κέρκυρα πριν από περίπου 10 χρόνια.

Την εξαφάνιση είχε δηλώσει τότε στην αστυνομία, η μητέρα του.

Αύριο, αναμένεται να επιχειρήσει ομάδα δυτών, προκειμένου να ερευνηθεί το σημείο για τον εντοπισμό και άλλων οστών.

