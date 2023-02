Θεσσαλονίκη

Σεισμός στην Τουρκία: Επέστρεψαν τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (εικόνες)

Με τρομερή συγκίνηση επέστρεψαν τα μέλη της ΕΟΔ στη Θεσσαλονίκη, που πρόσφατα έσωζαν ζωές ανάμεσα στα συντρίμμια.

Με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν, στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης οι δικοί τους άνθρωποι, τους εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ) που επιχείρησαν στην πόλη Αντιγιαμάν της Τουρκίας, συνδράμοντας τις τουρκικές δυνάμεις, μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκε και η υποπρόξενος της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη Γκιοκτσέ Οβέρ, η οποία έδωσε ανθοδέσμη με λουλούδια, στον επικεφαλής της αποστολής, Ιωάννη Παπαστάθη.

«Τα συναισθήματα είναι πολλά, σύνθετα, ανάμεικτα. Στο αεροδρόμιο, όπου περνάγαμε, μας αναγνωρίζανε, βλέπανε το έργο μας και μας χειροκροτούσαν», δήλωσε ο κ. Παπαστάθης.

«Πόλεμος έχει γίνει εκεί, μεγάλη καταστροφή», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι δεν είναι ήρωες οι διασώστες, αλλά οι κάτοικοι που θα συνεχίσουν να είναι αντιμέτωποι με τις δυσκολίες. «Κάποιοι μας είπαν ήρωες, δεν είμαστε εμείς οι ήρωες, ήρωες είναι αυτοί. Εμείς το αντιμετωπίσαμε αυτό για πέντε, έξι, εφτά μέρες. Θερμοκρασίες -6, -7. Αυτοί θα συνεχίσουν, όμως».

Είπε ότι άφησε πίσω του φίλους και ότι τους συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ καλά. «Επιχειρήσαμε σε 13 κτίρια, το κάθε κτίριο είχε τα δικά του συναισθήματα. Συγκινήσεις, ξεκινάς από εκεί. Υπάρχουν ζωντανοί; Όλοι θεωρούν ότι οι δικοί τους άνθρωποι είναι ζωντανοί. Δουλεύεις, δουλεύεις, με ασφάλεια, πάνω από όλα και προσπαθείς να έχεις αποτέλεσμα. Βοηθήσαμε, βγήκαν κάποιοι ζωντανοί. Κάτι που δεν ακούστηκε, βρήκαμε και νεκρούς. Θέλουν οι δικοί τους άνθρωποι και τον πεθαμένο, τον θέλουν να τον βγάλουμε. Ξέρουν ότι είναι πεθαμένος, «σε παρακαλώ βγάλε τον» λένε»

Το μέλος της αποστολής Δανάη Μαυρουδή, τόνισε ότι «οι συνθήκες είναι δύσκολες για αυτούς που είναι εκεί. Εγώ είμαι σπίτι μου, πάλι στα παιδάκια μου. Αυτοί δεν έχουν σπίτι, έχουν χάσει παιδιά, μάνες»

Σε ερώτηση για την πιο δύσκολη στιγμή που έζησε, επισήμανε ότι «από την ώρα που φτάσαμε, μέχρι την ώρα που φύγαμε ήτανε μία τραγική κατάσταση, χιλιάδες τα θύματα, όλες οι οικογένειες στο δρόμο, είναι πολύ βαρύ όλο».

Όπως ανέφερε, μόλις είδε το μέγεθος της καταστροφής σκέφτηκε : «να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε και όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί ξέρουμε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο»

Επισήμανε, ακόμη, ότι ο κόσμος τους αγκάλιασε. «Ερχόντουσαν τα παιδάκια να μας φέρουνε τσάι, ερχόντουσαν φτωχοί άνθρωποι να μας κάνουν μια αγκαλιά. Μας έλεγαν ευχαριστούμε, και είχανε μάθει και στα ελληνικά να λένε ευχαριστούμε.

Λίγες ώρες πριν από την αποχώρησή τους από το πεδίο και, συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας 13 Φεβρουαρίου, μέλη της ΕΟΔ συνέδραμαν και υποστήριξαν υγειονομικά τις τουρκικές διασωστικές ομάδες σε έναν πολύ δύσκολο απεγκλωβισμό τριών ανθρώπων που εντοπίστηκαν ζωντανοί μέσα στα συντρίμμια κτιρίου στην πόλη Αντιγιαμάν. Αυτή ήταν μία από τις πολλές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποίησαν και υποστήριξαν οι εθελοντές μας, με τη βοήθεια της Speedy, του σκύλου έρευνας της ΕΟΔ, από την πρώτη νύχτα της άφιξής τους στην πληγείσα περιοχή.

Συνολικά, η ΕΟΔ επιχείρησε σε 13 κτήρια που είχαν καταρρεύσει, λειτουργώντας πάντα υπό τις οδηγίες της τουρκικής AFAD και χρησιμοποιώντας όλο το διασωστικό εξοπλισμό που είχε στη διάθεσή της.

