Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “μασκαράδες” ληστές “ξηλώνουν” ταμειακή μηχανή σε λίγα δευτερόλεπτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες, βρήκαν ευκαιρία να εισβάλλουν στο μαγαζί, όταν ο ιδιοκτήτης βρισκόταν στα ενδότερα.

Λίγα δευτερόλεπτα χρειάστηκαν οι "μασκοφόροι" ληστές για να κλέψουν την ταμειακή μηχανή από μπουγατσοπωλείο στη Θεσσαλονίκη.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, δεν πρόλαβε να αντιδράσει και η "επιδρομή" τους που κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.

Όλα συμβαίνουν τη νύχτα της Παρασκευής 17 Φεβρουαρίου του 2023. Οι 3 δράστες ντυμένοι αποκριάτικα και ο ένας με μάσκα στο πρόσωπο μπαίνουν στο μπουγατσοπωλείο στη Θεσσαλονίκη και κατευθύνονται ταχύτατα στο ταμείο. Ο ένας από αυτούς τραβάει την ταμειακή και την ξηλώνει.

Ο ιδιοκτήτης ακούει τον θόρυβο και τρέχει, αλλά δεν πρόλαβε να σταματήσει τους δράστες οι οποίοι κατευθύνθηκαν στο αυτοκίνητο που περίμενε ο συνεργός τους και διέφυγαν.

Ο ιδιοκτήτης βρίσκεται σε απόγνωση, με το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος να βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στα χέρια αστυνομικών.

Η εγκληματικότητα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε έξαρση το τελευταίο διάστημα με μια σειρά από επιχειρηματίες να ζητούν ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας με συνεχείς περιπολίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τιμολόγια ρεύματος - Μάρτιος: μικρές μειώσεις από τους παρόχους

Market pass: Η πλατφόρμα, οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι (παραδείγματα)

Σεισμός - Τουρκία: φονικά τα 6,4 Ρίχτερ της Δευτέρας (εικόνες)