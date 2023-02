Λάρισα

Λάρισα: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο εργοστάσιο.

Υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή του Ομορφοχωρίου στη Λάρισα.

H πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, ενώ στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβεστικά οχήματα και 18 άνδρες καταφέρνοντας μιάμιση ώρα μετά την έναρξή της να την θέσουν υπό μερικό έλεγχο, ενώ αυτή την ώρα γίνεται κάθαρση καμένων. Την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο κ. Γιώργος Βαρδατσικος, ο Διοικητής του 1ου Σταθμού Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μακρυπούλια: η “συγγνώμη”, η εξαφάνιση, ο Μουτσινάς και το συμβόλαιο

“Καλάθι της Σαρακοστής” - “Καλάθι του Νοικοκυριού”: Τα νέα είδη και οι αλλαγές στις τιμές

Δίκη Πισπιρίγκου: μήνυση στον Μάνο Δασκαλάκη για ψευδή κατάθεση