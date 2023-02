Δωδεκανήσα

Ρόδος: Τα στοιχεία της έρευνας για τη δολοφονία πατέρα από γιο

Αρνείτα τη δολοφονία του πατέρα του, όμως οι έρευνες της Αστυνομίας τον "δείχνουν" ξεκάθαρα.

Σοκ προκάλεσε στο η άσκηση ποινικής διώξεως σε 40χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του πατέρα του και βιοπαλαιστή Γιώργου Καριώτη τον περασμένο Ιούνιο στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Προηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής η υποβολή δικογραφίας στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου σύμφωνα με την οποία δράστης του αποτρόπαιου εγκλήματος είναι ο «Βαγγέλης» που συγκίνησε το πανελλήνιο μέσα από διαδοχικές εκπομπές της Αγγελικής Νικολούλη («Φως στο Τούνελ») όπου ζητούσε την συνδρομή της για την επίσπευση των ερευνών, τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη!

Εις βάρος του νεαρού άνδρα δεν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται και κάνει λόγο για πλεκτάνη που στήθηκε εις βάρος του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής», η διάταξη της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Μαρίας Παπαγιαννίδου έχει διάρκεια ισχύος 15 ημερών από την έκδοσή της.

Η κ. Εισαγγελέας αναμένεται να υποβάλει πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου για την έκδοση βουλεύματος που θα παρατείνει την απαγόρευση εξόδου από την χώρα του κατηγορούμενου μέχρι και την ημέρα της απολογίας του ενώπιον του τακτικού Ανακριτή Ρόδου στον οποίο εκκρεμεί από προχθές η δικογραφία που έχει σχηματιστεί.

Στο μεσοδιάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες ανακριτικές πράξεις με παραγγελία του τακτικού Ανακριτή ενώ επί του παρόντος, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεδομένου ότι ο 40χρονος είναι γνωστής διαμονής δεν συντρέχουν προϋποθέσεις για την έκδοση εντάλματος συλλήψεως.

Στην διάταξη της κ. Εισαγγελέως αναφέρονται και τα ακόλουθα ως αιτιολογικά της αποφάσεως να διαταχθεί η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον 40χρονο:

«Επειδή ο κατηγορούμενος αρνείται την πράξη του, η οποία έλαβε χώρα την 13.6.2022 σε βάρος του πατρός του, Kαριώτη Γεωργίου του Χρήστου, γεν. το έτος 1947, στην οικία του τελευταίου, στην οδό Ειρήνης αρ. 8, στην Παλιά Πόλη της Ρόδου την οποία κατά την κατηγορία μελέτησε, σχεδίασε και εκτέλεσε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με σκληρό τρόπο (διά στραγγαλισμού) και με οικονομικό κίνητρο, κατά του στενού ηλικιωμένου συγγενικού του προσώπου και επιχείρησε να συγκαλύψει αυτήν με διάφορους τρόπους, ήτοι εκτελώντας την φορώντας γάντια, σκηνοθετώντας ληστεία, προφασιζόμενος ενώπιον τρίτων ότι τηλεφωνούσε και συνομιλούσε με το θύμα, ενόσω ήταν ήδη νεκρός και επιχειρώντας να χειραγωγήσει μάρτυρες (αναφέρονται 3 ονόματα) ώστε να μην καταθέσουν ή να αλλάξουν τις καταθέσεις τους σχετικά με στοιχεία που τον ενοχοποιούσαν».

ΤΙ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Οπως αποκαλύπτει σήμερα η «δημοκρατική», οι αστυνομικοί εκτίμησαν μια σειρά από στοιχεία κατόπιν πολύμηνων επίπονων ερευνών για να σχηματίσουν δικογραφία εις βάρος του 40χρονου, τον οποίο και θεωρούν ως τον δράστη του εγκλήματος.

Οι διαπιστώσεις των αστυνομικών ήταν τέτοιες που οδήγησαν την κ. Εισαγγελέα στην άσκηση της δίωξης εις βάρος του 40χρονου καθώς οι αποχρώσες ενδείξεις κρίθηκαν επαρκείς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής», οι αστυνομικοί εκτίμησαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

Μελετώντας την σκηνή του εγκλήματος διαπίστωσαν ότι το θύμα ήταν σκεπασμένο με κουβέρτα, το ότι το κεφάλι του ήταν επιμελώς τοποθετημένο σε πετσέτα και υπήρξε προσπάθεια να σκηνοθετηθεί ληστεία.

Πιο συγκεκριμένα, τα χέρια του 75χρονου δεν ήταν δεμένα σφιχτά από το κορδόνι ενώ περαιτέρω δεν μπορούσε να προκληθεί ο πνιγμός του από το σκοινί διότι ήταν 4 φορές τυλιγμένο στο λαιμό του!Διαπιστώθηκε ακόμη ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή και στερεωμένη με ένα ξύλο, πράγμα που δεν συμβαδίζει με τις συνήθειες του θύματος.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η ληστεία ήταν σκηνοθετημένη και για τον πρόσθετο λόγο ότι είχε αφαιρεθεί μόνο το πορτοφόλι του και όχι ένα πουγκί με χρήματα ενώ δεν υπήρξαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε πάλη, ούτε καν σε φασαρία (κανείς γείτονας δεν άκουσε τίποτε).

Πάνω σε καταψύκτη της οικίας βρέθηκε μια πετσέτα με αίμα του θύματος η οποία φέρεται να είχε τοποθετηθεί πάνω από την τσάντα του 40χρονου στην οποία μάλιστα υπήρξαν ίχνη αίματος στο φερμουάρ. Μέσα στην τσάντα υπήρχαν εξάλλου μάλλινα γάντια ενώ ήταν καλοκαίρι.

Ο ίδιος είπε ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε η πετσέτα πάνω από την τσάντα του ενώ για το αίμα στην τσάντα το δικαιολόγησε ως προερχόμενο από τραυματισμό του παλαιότερα. Τα γάντια είπε ότι τα είχε από παλιά, ομοίως.

Εγινε άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνομιλιών και από συνακρόαση που υπήρξε και τις απομαγνητοφωνήσεις φέρεται να προέκυψε ότι ο 40χρονος ζήτησε από συνάδελφό του να αλλάξει μια κατάθεση που είχε δώσει στην οποία είπε ότι τον είχε ακούσει να μιλάει με τον πατέρα του τηλεφωνικά την 14η Ιουνίου 2022 ενώ το θύμα ήταν νεκρό! Δηλαδή εφέρετο να προσποιείται ότι μιλάει με τον πατέρα του. Δύο συνάδελφοί του μάλιστα είπαν ότι τον άκουσαν όταν κρατούσε το τηλέφωνο να μιλάει με κάποιον που αποκαλούσε πατέρα την 14η Ιουνίου 2022.

Ο ίδιος διαψεύδει και ισχυρίζεται ότι είπε το όνομα της συντρόφου του που προσομοιάζει με την λέξη «Πατέρας». Οι αστυνομικοί επιπλέον θεωρούν ότι προσπάθησε να χειραγωγήσει ακόμη έναν μάρτυρα όταν ζήτησε να συναντηθεί μυστικά μαζί του.

Προέκυψε εξάλλου ότι στην οικία του 75χρονου βρέθηκαν αποτυπώματα του 40χρονου σε γυάλινο ποτήρι που βρισκόταν πάνω στο ξύλινο τραπεζάκι της οικίας, στην επιφάνεια ξύλινου τμήματος στο κάτω μέρος του κρεβατιού δίπλα από τον νεκρό.

Οι αστυνομικοί έκριναν ότι το τελευταίο αποτύπωμα είναι σε σημείο που δεν αγγίζει επισκέπτης του σπιτιού ενώ διαψεύστηκε η αιτιολογία που έδωσε ότι το αποτύπωμα είναι επειδή είχε καθαρίσει το σπίτι του πατέρα του καθώς το σπίτι δεν είχε καθαριστεί.

Από το στίγμα του κινητού του προέκυψε ότι ο 40χρονος βρισκόταν από την 00:36 ώρα της 13ης Ιουνίου 2022 έως την 02:12 ώρα της ιδίας ημέρας και από ώρα 14:34 έως 17:24 στην Μεσαιωνική Πόλη.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι ήταν στην Μεσαιωνική Πόλη την ώρα του πρώτου στίγματος ενώ για το δεύτερο είπε αρχικά ότι ήταν για 20 λεπτά για να απαντήσει στην πορεία ότι ήταν για 3 ώρες αλλά έχει κενά μνήμης.

Ο 40χρονος φέρεται να είπε εξάλλου ότι ο 75χρονος πατέρας του φορούσε τις πυτζάμες του όταν τον είδε την 13η Ιουνίου 2022 ενώ το θύμα φορούσε τα ίδια ρούχα με αυτά που φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό την προηγούμενη ημέρα!

Επιπλέον είχε πει σε κατάθεσή του αμέσως μετά το έγκλημα ότι είχε δει τον πατέρα του το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου 2023 και ότι είχε εισέλθει στην Μεσαιωνική Πόλη με το μηχανάκι του από την Κόκκινη Πύλη ενώ προέκυψε ότι δεν είχε εισέλθει ούτε εξέλθει από το συγκεκριμένο σημείο. Είχε πει μάλιστα ότι είχε δει τον πατέρα του την ίδια ημέρα σε κατάστημα στην Μεσαιωνική Πόλη αλλά προέκυψε ότι ο 75χρονος δεν είχε μεταβεί εκεί την 13η Ιουνίου 2022 αλλά την προηγούμενη ημέρα.

Στοιχεία αντλήθηκαν από τους αστυνομικούς και από τα όσα είχε πεί στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο 40χρονος είχε καταθέσει την 14η Ιουνίου 2022 ότι δεν γνώριζε αν το σχοινί που ήταν στον λαιμό του πατέρα του ανήκε στον ίδιον αν και στην εκπομπή είπε ότι το είχε δει πολλές φορές και είναι του 75χρονου. Είχε δηλώσει στην εκπομπή ότι ο πατέρας του έφερε πολλά χτυπήματα ενώ είχε καταθέσει ότι δεν έφερε χτυπήματα όταν τον βρήκε.

Είχε πει ότι ο πατέρας του ασφάλιζε την πόρτα της οικίας του ενώ στην κατάθεσή του είχε πει ότι την άφηνε πάντα ανοικτή.

Εκτιμήθηκε αρμοδίως και το γεγονός που είχε αναφέρει ότι όταν συναντήθηκε με τον πατέρα του είχαν συζητήσει για την βέσπα του που είχε πρόβλημα μηχανικό και ήταν σε ακινησία ενώ σε κατάθεσή του την 15η Ιουνίου 2022 είχε πει ότι την 13η Ιουνίου 2022 τον είχε δει να οδηγεί την βέσπα!

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της «δημοκρατικής», και το γεγονός ότι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα εισήλθε και εξήλθε από την Μεσαιωνική Πόλη για τελευταία φορά την 12η Ιουνίου 2022 κι έκτοτε δεν προέκυψε από την έρευνα να κυκλοφορεί ξανά.

Πηγή: dimokratiki.gr





