Ιωάννινα

Ιωάννινα: φονική σύγκρουση ασθενοφόρου με ΙΧ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή φονική σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο ανθρώπων.

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, στην παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης.

Πιο δυγκεκριμένα, δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης ενός ασθενοφόρου με ένα αυτοκίνητο στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης, στο ύψος της διασταύρωσης για την Αρίστη, στις 6:00 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου καθώς και ο ασθενής ο οποίος βρισκόταν στο ασθενοφόρο.

Το τροχαίο έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Πηγή εικόνων: .epirus-tv-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge porn - Βόλος: Του ζήτησε να χωρίσουν και την εμφάνιζε στο facebook ...ως ιερόδουλη

Πύργος: Διέρρηξαν καφενείο... για 9η φορά (βίντεο)

Έβρος - Οικογένεια 28χρονης: Δεν αυτοκτόνησε το παιδί μας (βίντεο)