Εύβοια

Έβρος - Πατέρας 28χρονης: “Παλικαρίσιο” αν κάρφωσε ένα μαχαίρι στην καρδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει ο πατέρας της 28χρονης Βίκυς, η οποία βρέθηκε νεκρή, με ένα μαχαίρι στην καρδιά. Επιμένει η οικογένεια της ότι δεν πρόκειται για αυτοχειρία.

Απαντήσεις για τον θάνατο της κόρης του αναζητά ο πατέρας της 28χρονης Βίκυς η οποία βρέθηκε νεκρή με ένα μαχαίρι στην καρδιά σε χαράδρα στην Λευκίμη, στον Έβρο.

Ο κ. Νίκος συντετριμμένος είπε μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορώ να αμφισβητήσω το Εγκληματολογικό ή την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, αν η απόφαση είναι αυτοκτονία, θα την αποδεχθώ». Μίλησε στο STAR, με λόγια του «λυγίζουν» όποιον τα ακούει.

Όπως τόνισε «θα είμαι και περήφανος γιατί ο τρόπος αυτοκτονίας ήταν παλικαρίσιος αφού έριξε ένα μαχαίρι στην καρδιά. Δεν είναι εύκολο πράγμα, θέλει καρδιά. Αλλά πρέπει να αποδειχθεί πρώτα».

«Είτε είναι αυτοκτονία είτε δολοφονία, είναι απώλεια. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει με τίποτα. Έχω εμπιστοσύνη στις Αρχές ότι θα γίνουν οι έρευνες» λέει, και ο πόνος τον κάνει να λυγίζει.

Τα ερωτήματα που τον βασανίζουν είναι πολλά. Όπως λέει, η μοναχοκόρη του ήταν ο καλύτερος φίλος του. Όλη τη μέρα δούλευαν μαζί στα χωράφια, μιλούσαν για τα πάντα. Με περηφάνια μιλάει για τα ποιήματα που έγραφε η 28χρονη.

Σε ένα τετράδιο κατέγραφε τις σκέψεις της, όλα όσα την απασχολούσαν. Αυτό είναι και το τετράδιο που εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί αναζητώντας απαντήσεις για το τι μπορεί να συνέβη πραγματικά.

Οι γονείς και ο αδελφός της Βίκυς κατέθεσαν στην Αστυνομία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια μεταφέρθηκε και εξετάζεται ο ηλεκτρονικός της υπολογιστής, ενώ αξιωματικοί της Ασφάλειας πήγαν στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρή για να ερευνήσουν τις συνθήκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ύπνος: Ποιοι βλέπουν περισσότερα όνειρα

Χταπόδι ψητό στο αλουμινόχαρτο και ταραμοσαλάτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Τροχαίο: Αυτοκίνητο... προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)