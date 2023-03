Γρεβενά

Γρεβενά: σπείρα επιδιδόταν σε κλοπές εκκλησιών

Μέλος της σπείρας με την... πλούσια δράση και ένας ανήλικος.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ στα Γρεβενά εξάρθρωσαν σπείρα που έκλεβε ιερούς ναούς, σπίτια, οχήματα και καταστήματα στην περιοχή, αλλά και στην Κοζάνη.

Στην εξιχνίαση συνολικά 40 κλοπών – διαρρήξεων και αποπειρών κλοπών σε ιερούς ναούς, σπίτια – αποθήκες, οχήματα δημοσίας χρήσεως, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οίκημα πολιτιστικού συλλόγου προχώρησαν οι αστυνομικοί των Γρεβενών, που εξάρθρωσαν την σπείρα.

Για την υπόθεση οι άνδρες της ΕΛΑΣ στα Γρεβενά συνέλαβαν έξι άτομα, τρεις 22χρονους, δύο 19χρονους (ένας άνδρας και μία γυναίκα) και έναν ανήλικο, οι οποίοι ήταν μέλη της σπείρας.

Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα, από τον Οκτώβριο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2022 οι δράστες χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, παραβίαζαν τις θύρες ή τα ερμάρια ή κατά περίπτωση τα μέρη στα οποία φυλάσσονταν τα χρήματα κι άλλα αντικείμενα αξίας και αφού τα αφαιρούσαν, επιβιβάζονταν στα οχήματά τους και απομακρύνονταν από τα σημεία.

Οι 29 κλοπές στα Γρεβενά

Αναλυτικότερα, οι 29, είτε κλοπές και διαρρήξεις, είτε απόπειρες τελέστηκαν σε εκκλησίες, πέντε σε οικίες – αποθήκες, τρεις σε επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, μία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Γρεβενά και δύο σε οίκημα πολιτιστικού συλλόγου, σε περιοχή της Κοζάνης.

Η συνολική αξία των κλαπέντων αντικειμένων, χρημάτων αλλά και των φθορών που προκλήθηκαν ανέρχεται τουλάχιστον σε 8.275 ευρώ.

Μετά από την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν, οργανώθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών, κατά την οποία εντοπίστηκαν οι έξι ημεδαποί και συνελήφθησαν.

Σε έρευνες που έγιναν σε χώρους ιδιοκτησίας τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, ένα περίστροφο, τρία αεροβόλα, εκ των οποίων δύο τυφέκια και ένα πιστόλι, φυσίγγια, πέντε μαχαίρια, έξι βέλη βαλλίστρας, μία θήκη ξιφολόγχης, συσκευές κινητών τηλεφώνων, χρήματα και χρυσαφικά.

Η προανάκριση συνεχίζεται για την τυχόν συμμετοχή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια.

